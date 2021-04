Bayern-PSG: "On n'oublie pas qu'il reste le match retour", tempère Al-Khelaïfi

Très "fier" de son équipe après sa victoire face au Bayern Munich mercredi (3-2) en quart de finale aller de la Ligue des champions, Nasser Al-Khelaïfi tient toutefois à ne pas s'enflammer en vue du match retour programmé mardi prochain.

"C'est une victoire importante dans l'histoire du club." Nasser Al-Khelaïfi est un président heureux. Quatre jours après sa défaite contre Lille (1-0) dans un sommet de la Ligue 1, le PSG a parfaitement réagi mercredi en allant gagner sur la pelouse du Bayern Munich (3-2), en quart de finale aller de la Ligue des champions.

Dans cette revanche de la finale de la dernière édition, les Parisiens ont réussi une énorme performance. "Nous gagnons à l'extérieur, ici à Munich 3-2, malgré plusieurs blessures de notre côté. Nous avons fait du très bon travail, mais ce n'est pas encore fini, ce n'était que la première période, il y a la deuxième à disputer chez nous au Parc des Princes la semaine prochaine (mardi sur RMC Sport). On voudra gagner aussi, c'est très important pour nous", s'est félicité Nasser Al-Khelaïfi sur le site du PSG.

"Nos joueurs aiment jouer ces matchs"

Sous la neige munichoise, ses joueurs ont été dominés. Mais ils n’ont jamais sombré et ont su être ultra-réalistes. Même quand le Bayern est revenu à 2-2 grâce à Eric Maxim Choupo-Moting et Thomas Müller. Kylian Mbappé, immense, a alors surgi pour assommer la rencontre. Et guider son équipe vers un succès capital.

"Nous avons de plus en plus d'expérience dans cette compétition, nos joueurs aiment jouer ces matchs, nous avons montré que nous étions une grande équipe. Je suis très fier des joueurs et du staff, parce qu'ils ont fait un grand match" a souligné Nasser Al-Khelaïfi. Tout en rappelant : "Mais on n'oublie pas qu'il reste le match retour à disputer."

