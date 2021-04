PSG-Bayern: Goretzka, Coman et Boateng dans le groupe, annonce Flick

A la veille du quart de finale retour de Ligue des champions face au PSG mardi au Parc des Princes (21h, en direct sur RMC Sport 1), l’entraîneur du Bayern Munich, Hansi Flick, a parlé de son effectif. Blessé au match aller, le milieu de terrain, Leon Goretzka, fera partie du groupe tout comme d’autres joueurs touchés comme Lucas Hernandez, Jerome Boateng et Kingsley Coman.

A l'image de Mauricio Pochettino au PSG, Hansi Flick a lui aussi des soucis avec son effectif. Comme au match aller il y a une semaine, l’entraîneur du Bayern Munich sait qu’il ne pourra pas compter sur cerains cadres. Les forfaits de Robert Lewandowski, Serge Gnabry et Niklas Süle sont actés depuis longtemps.

Pour les joueurs douteux, le technicien est arrivé avec des bonnes nouvelles ce lundi en conférence de presse à la veille du quart de finale retour, mardi soir au Parc des Princes (à 21h en direct sur RMC Sport 1). "Ce n'est pas si facile pour le staff d'avoir autant de joueurs touchés, blessés ou atteints du coronavirus (Gnabry)", a d’abord déclaré le coach bavarois avant de faire le détail des forces en présence.

Hernandez, Coman et Boateng aussi dans le groupe

Le principal point d’interrogation concernait la présence du milieu de terrain Leon Goretzka, victime d’une élongation lors du match aller. "Leon et Lucas (Hernandez) feront partie du groupe", a indiqué Flick. S’agissant du champion du monde français, il avait été touché aux cotes. "Tous ceux présents à l'entraînement (ce lundi) devraient faire partie du groupe comme Boateng et Coman." Le défenseur central et l’ailier du Bayern se sont tous les deux blessés au genou gauche samedi lors du match de Bundesliga face à l’Union Berlin. Les champions d’Europe doivent s’envoler ce lundi après-midi pour Paris. Battu 3-2 par les Parisiens à l'Allianz Arena, le Bayern Munich devra marquer au moins deux au Parc pour espérer décrocher son ticket pour les demies.

