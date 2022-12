Coupe du monde 2022: cinq joueurs belges ont réservé des avions pour rentrer plus tôt que leurs coéquipiers

Comme l'indique le média Het Laatste Nieuws, plusieurs joueurs de la sélection belge ont réservé des vols vers Bruxelles avant leurs coéquipiers, pour les éviter. Les hommes concernés sont Thomas Meunier, Axel Witsel, Jeremy Doku, Arthur Theate et Lois Openda.

La fracture semble réelle dans le vestiaire belge. Éliminés de la Coupe du monde dès le premier tour, les Diables Rouges ont quitté le Qatar sans leur cohésion de groupe, déjà bien égratinée. En effet, comme relayé par Sport Bible, le média Het Laatste Nieuws informe que plusieurs joueurs auraient délibérément réservé des vols pour rentrer du Qatar avant leurs partenaires.

Parmi les éléments concernés, trois joueurs de Ligue 1 figurent: les Rennais Jeremy Doku et Arthur Theate ainsi que le Lensois Lois Openda. Thomas Meunier et Axel Witsel font aussi partie de ce groupe de joueurs qui ont atteri à Bruxelles avant le reste du groupe belge.

De Bruyne et Vertonghen s'accrochent, Martinez claque la porte

Après avoir battu de justesse le Canada (1-0), la Belgique a été surprise par le Maroc (0-2) avant d'être accrochée par la Croatie (0-0), prenant ainsi la troisième place du groupe F. Des fritures avaient été observées au sein du groupe après le deuxième match, notamment entre Kevin De Bruyne et Jan Vertonghen. Dans la foulée de l'élimination des Belges, leur sélectionneur Roberto Martinez, qui avait confirmé des "tensions" a démissionné de son poste.

Cette génération vieilissante vient de vivre sans doute sa dernière Coupe du monde pour beaucoup de ses membres. Avec un nouveau sélectionneur dans les semaines à venir et sans doute de nouveaux joueurs, il faudra donc tourner la page et écarter ces différends, à l'heure d'aborder un nouveau cycle jusqu'au prochain Euro, dans un an et demi.