Ligue 1: la mise en garde de la Première ministre aux footballeurs sur la crise climatique

Elisabeth Borne a profité d'une prise de parole publique ce mardi pour inviter les footballeurs à prendre parti en faveur de la cause environnementale. L'intevention de la Première ministre fait suite à la polémique du "char à voile" de Christophe Galtier et Kylian Mbappé.

La Première ministre Elisabeth Borne a appelé mardi les footballeurs de Ligue 1 à "prendre pleinement conscience" de la crise climatique, après la tempête déclenchée par l'entraîneur du PSG Christophe Galtier et le joueur Kylian Mbappé sur les modes de transport du club.

"Je pense qu'il est important qu'ils réalisent dans quel monde on est, a lâché la cheffe du gouvernement en marge de l'inauguration d'un commissariat à Paris. Qu'ils prennent conscience qu'il y a une crise climatique qui n'est plus une hypothèse pour demain mais qui est une réalité maintenant."

Le PSG a déjà discuté avec Oudéa-Castéra

Elisabeth Borne n'est pas le premier membre du gouvernement à interpeller directement le monde du foot après la plaisanterie maladroite de Christophe Galtier.

Dès lundi soir, la ministre des Sports Amélie Oudéa-Castéra s'est emparée du sujet sur les réseaux sociaux avant d'échanger avec la direction du PSG selon les informations de RMC Sport.

Des discussions constructives se sont même déjà tenues entre les différentes parties alors que le club francilien négocie avec la SNCF autour de moyens pour faciliter certains trajets en train à l'occasion de matchs de Ligue 1.

"On est en train de voir si on ne peut pas se déplacer en char à voile", avait ainsi lancé le technicien face à la presse à la veille du match de Ligue des champions contre la Juventus. Cette boutade malheureuse a agacé en interne et engendré de nombreuses critiques.

Le PSG et Mbappé doivent servir d'exemple

Au moment où une partie de la classe politique française a profité du raté de l'entraîneur parisien et Kylian Mbappé pour leur taper sur les doigts, le gouvernement en a profité pour leur rappeler leur devoir moral d'exemplarité auprès du grand public.

La ministre de la Transition énergétique les a appelé à prendre "la mesure du sujet du réchauffement climatique".

Agnès Pannier-Runacher, très impliquée dans le plan de sobriété du gouvernement, a ainsi demandé au PSG à servir d'exemple au reste des Français.

"J’invite sincèrement le PSG à se saisir très sérieusement de ce sujet, a lâché la ministre. Parce que les Français ne comprendraient pas que certains s’estiment au-dessus du réchauffement climatique et ne daignent pas prendre leur part de cet effort collectif."