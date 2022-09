PSG: "C'est une blagounette", Rothen défend Galtier après sa sortie sur le char à voile

Jérôme Rothen a volé au secours de Christophe Galtier après le tollé suscité par l’entraîneur du Paris Saint-Germain sur l’environnement. Le membre de la Dream Team RMC Sport ne comprend pas que la phrase maladroite sur les trajets en "char à voile" ait pris de telles proportions.

Avant l'entrée en lice du Paris Saint-Germain en Ligue des champions face à la Juventus ce mardi (dès 21h sur RMC Sport 1), Christophe Galtier a déclenché un véritable typhon médiatique. Interrogé par la presse sur les déplacements de son équipe en avion plutôt qu'en train, l'entraîneur francilien a répondu avec légèreté par une blague maladroite sur les chars à voile. Au lendemain de cette petite phrase et face à la grosse polémique, Jérôme Rothen a tenu à remettre les choses dans leur contexte en rappelant que tout était parti d'un message de la SNCF destiné au PSG.

"Moi aussi j’ai échangé directement ce mardi avec Monsieur Alain Krakovitch. J’aurais aimé qu’il vienne. J’ai parlé de lui lundi, en étant un peu dur sur lui. Mais c’est l’énervement de l’émission et j’ai ensuite échangé avec lui, a expliqué le consultant sur RMC. J’aurais aimé qu’il vienne un peu nous exposer plusieurs dossiers et surtout les alternatives et les solutions à apporter pour que des propositions intéressantes soient faites au PSG et à d’autres clubs. On a bien échangé."

"Les politiques qui s’en mêlent et donnent des leçons"

Au-delà des échanges entre la direction de la SNCF et le PSG pour améliorer les conditions de voyage en train afin de réduire la facture énergétique pour le groupe de Christophe Galtier, le problème vient surtout de la récupération politique qui en est faite selon Jérôme Rothen.

"La directrice de la communication de la SNCF m’a envoyé un message en refusant l’invitation mais en disant que c’était un choix du groupe, que je respecte. On sera peut-être amenés un jour à recevoir Alain Krakovitch ou d’autres personnes haut-placé à la SNCF pour essayer de faire avancer le Schmilblicn, a ajouté l'ancien milieu des Bleus dans l'émission Rothen s'enflamme. Ce n’est pas trop le problème entre la SNCF, les tweets d’Alain Krakovitch et le Paris Saint-Germain [qui me dérange]. Ce sont plus les politiques qui s’en mêlent et donnent des leçons. Encore une fois, moi, cela me fait bien rire."

Rothen égratigne la ministre des Sports

Parmi les personnalités politiques épinglées par Jérôme Rothen, Amélie Oudéa-Castéra en prend un peu pour son grade. La "patte gauche" de la Dream Team RMC Sport n'a pas apprécié de voir la ministre interpeller l'entraîneur du PSG et son attaquant vedette en oubliant que les deux hommes restaient avant tout concentrés sur le match en Ligue des champions.

"A commencer par la ministre des Sports. C’est bien qu’elle réagisse et qu’elle soit en communication directe avec le PSG. Mais avant de répondre à un tweet complètement hallucinant sur l’attitude de Christophe Galtier et Kylian Mbappé, cela aurait été bien qu’elle se renseigne pour savoir ce que c’est un match de Ligue des champions ou ce que cela représente pour un club, pour un joueur et pour un entraîneur nouveau comme Christophe Galtier avec la pression qu’il peut avoir, a poursuivi le consultant sur RMC. Je pense qu’il s’attendait à des questions sur le terrain plutôt qu’à des questions extérieures qui peuvent lui être amenées pendant la semaine."

Rothen: "Encore une fois, c'est une blagounette"

Selon les informations de RMC Sport, Amélie Oudéa-Castéra a échangé avec la direction du PSG sur les questions environnementales et les potentielles améliorations mises en avant par le club en matière d'écologie. Mais dans son propos, Jérôme Rothen a surtout voulu rappeler qu'on ciblait Christophe Galtier un peu injustement selon lui.

"Des conférences de presse, pour les joueurs et les entraîneurs, on en fait cinq pendant la semaine, a conclu le membre de la Dream Team RMC Sport. Qu'il ait été maladroit et que ce soit mal interprété... encore une fois, c'est une blagounette. Je ne dis pas qu’elle bien tombée ou pas bien tombée vue la polémique. Mais ce qui est sûr, c’est que c’est plus facile d’aller critiquer et de ne pas comprendre la petite blagounette de Christophe Galtier ou de Kylian Mbappé dans son attitude. Cela aurait été un entraîneur à l’étranger… Je pense que si José Mourinho, qui est totalement capable de faire quelque chose comme cela, avait fait une petite blague comme celle-là on aurait dit qu’il était marrant. Moi cela me dérange, c’est toujours pareil. A l’arrivée, cela ne veut pas dire que cette blague de Christophe Galtier était bienvenue. Cela a été maladroit mais il faut arrêter de tout interpréter."