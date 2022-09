PSG: "Ça m'a fait mal", regrette Antoine Brizard sur la polémique du char à voile

En marge des Mondiaux de volleyball en Pologne et en Slovénie, le passeur des Bleus Antoine Brizard a réagi au micro de RMC Sport à la polémique du "char à voile", après les propos ironiques de Christophe Galtier sur les futurs déplacements du PSG. Pour le Français, élu meilleur joueur du monde en 2021, la réponse de l'entraîneur parisien est "déplacée".

Il n'y a pas que dans la sphère politique que la réponse de Christophe Galtier, lundi en conférence de presse, a fait réagir. Interrogé sur le voyage en avion entre Paris et Nantes samedi dernier pour y disputer la 6e journée de Ligue 1 (victoire 0-3), et questionné sur la non-utilisation du train pour effectuer ce déplacement, l'entraîneur du PSG ne s'attendait sûrement pas à de telles réactions après sa réponse ironique.

Son sourire et sa petite blague sur le char à voile, avec un Kylian Mbappé hilare à ses côtés, n'ont pas plu. Y compris au sein de l'équipe de France de volleyball, engagé en ce moment aux Mondiaux et vainqueure in extremis, lundi, du Japon (3-2) en huitièmes de finale de la compétition.

"La réponse à la question est aberrante pour moi"

Interrogé au micro de RMC Sport ce mardi, le passeur tricolore Antoine Brizard a réagi à cette polémique. "La chose aberrante avant tout, c'est qu'ils fassent Paris-Nantes en avion", débute-t-il. "La question n'est pas adressée à la bonne personne (...) si dans la hiérarchie du club on leur dit vous voyagerez en train, ils voyageront en train. Mais sa réponse est complètement déplacée, ce n'était pas du tout le moment de faire une blague là-dessus. Je pense que Mbappé rigole plus par rapport à la question, je pense, je l'espère. Le fait que ça ait fait rire tout le monde dans la salle aussi, ça m'a fait mal. Cette question mérite d'être posée, pas à ces personnes-là, pas à ce moment-là, mais elle mérite d'être posée. Reste que la réponse est aberrante pour moi, ils auraient pu éluder la question. Là, je ne comprends pas pourquoi cette réponse."

La prochaine conférence de presse de Christophe Galtier et du PSG est attendue ce mardi soir, après la rencontre de Ligue des champions entre le club parisien et la Juventus (à suivre sur RMC Sport 1 dès 21 heures). Et nul doute qu'elle sera suivie de très près.