Amiens: la lettre lunaire lue par Gurtner contre un journaliste

L'Amiens SC a relayé un message adressé par Régis Gurtner à un journaliste, dont il déplore les articles "en permanence négatifs, critiques et souvent pessimistes". Le gardien de 35 ans considère que cette mauvaise presse a des impacts sur les mauvais résultats de l'équipe.

Rélégué de Ligue 1 l'été dernier, l'Amiens SC ne pointe aujourd'hui qu'à la 13e place du classement de Ligue 2, à 14 points des barrages de promotion. Après un début de saison catastrophique et un changement d'entraîneur (Oswald Tanchot à la place de Luka Elsner), l'équipe reste actuellement sur une série de sept matchs sans victoire (élimination en Coupe de France incluse).

C'est dans ce contexte que le gardien Régis Gurtner a pris la parole en conférence de presse, vendredi, pour s'en prendre aux "gens négatifs" et plus particulièrement au rédacteur en chef du site Le 11 Amiénois. Un message que le club a relayé sur son compte Twitter.

"80% de tes articles sont en permanence négatifs, critiques et souvent pessimistes, envers le club et tous ses membres, a déclaré Régis Gurtner. Je pense réellement que tu joues un gros rôle dans la période négative que le club vit".

"Le négatif fait vendre et avoir des vues", a aussi lancé le gardien de 35 ans, précisant qu'il n'avait jamais parlé directement avec le journaliste en question. "Tu inventes des choses en fonction de tes sources", a-t-il aussi avancé, avant de remettre en question les compétences de son interlocuteur qui était présent dans la salle de presse. "Ce n'est pas ça le vrai métier de journaliste, je pense. Tu ne te rends pas compte que tu peux faire mal à beaucoup de monde. (...) J'ai déjà entendu certains joueurs t'insulter dans le vestiaire".

"Ça joue réellement sur les performances"

Pour Régis Gurtner, au club depuis 2015, les articles du journaliste ont donc un impact sur les résultats: "Ça joue réellement sur les performances de ces joueurs. Et celles de l'équipe, du coup". Tout en assurant ne pas être personnellement concerné, car "nourri" par les critiques.

Ce message "écrit en cinq minutes avec beaucoup de spontanéité" s'est conclu sur une note un peu plus positive: "Je sais et je suis intimement convaincu qu'on va vivre uen belle fin de saison et que le club va très vite repartir vers les sommets dans les années à venir."