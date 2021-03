Ligue 2: plus de dix joueurs de Clermont positifs au Covid, le match contre Amiens reporté

La LFP a officialisé ce vendredi le report du match entre Clermont et Amiens prévu initialement le 13 mars lors de la 29e journée de Ligue 2. Une décision motivée par l’absence de plus de dix joueurs auvergnats testés positifs au Covid-19.

Les semaines se suivent mais ne se ressemblent pas tout à fait en Ligue 2. Candidat à la montée dans l’élite et actuel de deuxième du classement, Clermont ne jouera pas contre Amiens dans une dizaine de jours. La LFP a confirmé ce vendredi le report du match entre les Auvergnats et les Picards en raison de l’explosion des cas positifs au coronavirus au sein du club clermontois. La rencontre prévue le 13 mars est reportée au 7 avril.

Une décision prise "après avis de la commission nationale COVID FFF constatant l'absence certaine de plus de 10 joueurs sur la liste des 30 joueurs du Clermont Foot 63 pour cause de tests RT-PCR positifs" a indiqué la Ligue dans un communiqué.

Un cluster 18 jours après le match contre Chambly

Avec plus de dix cas parmi les trente joueurs de la liste appelés en jouer en L2, le report du match entre Clermont et Amiens ne souffre d’aucune contestation. L’effectif clermontois est durement touché par le coronavirus depuis les tests effectués le 3 mars, soit seulement 18 jours après sa victoire contre Chambly (1-0) du 13 février.

Malgré de nombreux cas positifs au sein de l’équipe entraînée par Bruno Luzi, et seulement dix professionnles aptes à jouer, le match avait été maintenu par la LFP. Si aucun élément ne permet d’affirmer que ce match face aux Camblysiens est à l’origine des nombreuses contaminations à Clermont, la situation interpelle forcément.

En attendant plus de développement, le club auvergant comptait ce jeudi pas moins de 18 cas positifs dont 11 joueurs, quatre membres du staff et trois personnes dans le secteur administratif. Tous ont été placés en isolement pour une durée de dix jours. Dans le même temps, Clermont a annoncé la suspension des entraînements de l'équipe professionnelle et la fermeture de tous ses bureaux.