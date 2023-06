Bordeaux: "Je ne veux plus voir de mecs tristes", le message de Gérard Lopez avant le dernier match

À 20h45, les Girondins de Bordeaux devront à tout prix remporter le match contre Rodez, afin de remonter en Ligue 1. Conscient de la lourde tâche qui attend ses joueurs, le président du club Gérard Lopez a envoyé un message de soutien à ses joueurs.

Une année après leur descente en Ligue 2, les Girondins de Bordeaux ont déjà l’occasion de retrouver l’élite. 3es au classement, les Bordelais sont à égalité de points avec le dauphin Metz, et devront espérer un faux pas des Messins contre Bastia, ou compter sur une contre-performance du Havre (face à Dijon) qui n’a pas encore sécurisé sa première place.

Conscient de la grande tâche qui attend ses joueurs, d’autant que Rodez a un maintien à aller chercher, le président de Bordeaux Gérard Lopez a envoyé un message de soutien à ses joueurs: "À nous de ne rien regretter et de faire de ce vendredi un jour historique. (...) Je sais que vous pouvez le faire, je crois en vous. Tous ensemble, c'est possible. C'est comme ça qu'on atteindra notre objectif."

Le dirigeant est convaincu que les Bordelais feront le travail, et espère ne plus voir les scènes tristes du week-end dernier: "Je suis calme, car je sais où on va. Ca va le faire. J'ai la conviction qu'on va le faire. Je ne veux plus voir de mecs tristes, ça m'a fait mal dans le bus (après la défaite contre Annecy)."

"J’ai senti le soutien des fans"

La tâche aurait pourtant pu être bien plus aisée pour Bordeaux. Le week-end dernier, les hommes de David Guion étaient 2es, mais ont été surpris par Annecy (1-0). Un revers surprenant faisant les affaires de Metz qui a fait le travail contre Sochaux (0-1).

Sonnés par ce revers surprise, les Bordelais ont eu du mal à se remettre de cette petite désillusion qui pourrait leur coûter la montée: "On vient de passer par les montagnes russes. Y a eu cet engouement qu'on a senti avant le match contre Annecy. Après, il y a eu cette gueule de bois. On va passer à autre chose." Pour remonter la pente, Lopez compte sur "le soutien et l’amour des supporters. Ils seront 42.000 au stade. Ensemble, tout est possible. C'est l'énergie qui nous a été offerte par tout le monde."

Pour garder le groupe mobilisé vers cet objectif, le club a pris quelques décisions. Le coach Guion n’a pas voulu envoyer de joueurs face à la presse, pour qu’ils "soient concentrés sur le foot et le terrain." Deux entrainements ont été ouverts au public, devant une grosse centaine de fans, avec un bain de foule et de longues séquences de dédicace pour l’ensemble de l’effectif.