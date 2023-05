Bordeaux: le tweet injurieux de Gérard Lopez sur l’arbitre du match décisif face à Rodez

Gérard Lopez, président de Bordeaux, a publié un tweet polémique dans la nuit de mardi à mercredi sur la nomination de M.Rainville comme arbitre du match décisif face à Rodez, vendredi (20h45).

Piratage de compte ou gros craquage? Gérard Lopez a publié un tweet qui n’est pas passé inaperçu dans la nuit de mardi à mercredi. Le président des Girondins des Bordeaux s’est emporté sous une information annonçant la nomination des arbitres pour le match face à Rodez, vendredi (20h45, 38e et dernière journée de Ligue 2), décisif pour la montée en Ligue 1.

"Dans le cul!"

Et le choix de M.Rainville n’a pas plu à l’homme d’affaires franco-luxembourgeois qui l’a accueilli avec grossièreté. "Dans le cul!, a-t-il écrit. Mais on fera avec! 42.000 personnes, il n’osera pas nous niquer." Le message, encore visible à 6h du matin, a été supprimé depuis sans aucune justification de la part de son auteur.

Le tweet injurieux de Gérard Lopez, supprimé depuis © Capture Twitter

Bordeaux, relégué en Ligue 2 la saison dernière, aborde la dernière journée en ballotage défavorable après sa défaite surprise à Annecy (1-0) le week-end dernier. Les Girondins sont actuellement troisièmes du classement avec le même nombre de points (69) que Metz, 2e, mais une moins bonne différence de buts (+27 contre +24). Ces derniers jours, Lopez, qui a pris la présidence du club en 2021, a sonné l’union et la mobilisation générale pour la réception de Rodez au Matmut Stadium.

Pour retrouver l’élite, Bordeaux devra signer un meilleur résultat que Metz, qui recevra Bastia, ou s’imposer largement pour combler l’écart à la différence de buts avec les Messins. Et Gérard Lopez y croit. "On ne dépend de personne d’autre pour ce match, confiait-il dans Sud-Ouest mardi. Cette capacité à aller chercher une grosse victoire viendra de la qualité du groupe, de son sentiment de revanche, mais aussi de la capacité de ce stade à l’emmener. Tout ce que je peux demander, c’est que pour une fois – et ce n’est pas une critique – les quatre côtés du stade ne fassent qu’un pour cet enjeu. Aucun autre club de Ligue 2 ne peut réussir à mobiliser 42 000 personnes." Maladresse ou manœuvre délibérée, Lopez a déjà lancé les hostilités par ce tweet polémique sur l’arbitre de la rencontre