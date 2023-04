Chelsea a envisagé d'investir à Bordeaux, selon Gérard Lopez

Dans une interview accordée à L'Équipe, Gérard Lopez a fait le point sur la situation financière des Girondins de Bordeaux, actuels 2e de Ligue 2 et dans la course pour la montée en Ligue 1. A la recherche de nouveaux investisseurs, le propriétaire annonce avoir refusé les avances de Chelsea.

Relégué en Ligue 2 à l'issue de la saison dernière, Bordeaux a connu un été très mouvementé frôlant une rétrogradation administrative. Actuel 2e du championnat, les Girondins sont en course pour la montée en Ligue 1. Dans un entretien accordé à L'Equipe, Gérard Lopez, propriétaire et président du club, s'est félicité du travail accompli depuis l'été dernier tant sur le plan financier et sportif. Il a également fait le point sur l'aspect financier et le déficit des Girondins de Bordeaux cas d'accesion ou non en Ligue 1.

Avec une situation économique plus saine que l'été dernier et une éventuelle montée en Ligue 1, le dirigeant espère attirer de nouveaux investisseurs. Gérard Lopez avait annoncé des discussions à ce sujet après le dernier match contre Nîmes (victoire de Bordeaux 1-0 le 18 mars dernier): "On a des discussions depuis un moment et certaines sont toujours en cours. Depuis un an, une petite douzaine d'investisseurs m'a contacté".

Parmi les intéressés: Chelsea, racheté l'été dernier par Todd Boehly. "On sait que les fonds d'investissements qui sont à Chelsea et d'autres investisseurs dans le football anglais regardent beaucoup de clubs français. On en a fait partie mais il y en a eu un paquet", a fait savoir Gérard Lopez.

Chelsea s'est aussi intéressé à Strasbourg

Après le rapprochement entre Manchester City et Troyes via le City Group puis Bournemouth avec Lorient, il ne serait pas impossible de voir Chelsea ou d'autres clubs anglais approchaient des clubs français dans le futur. Selon la presse anglaise, Todd Boehly, déjà propriétaire de Chelsea, était proche de racheter Strasbourg.