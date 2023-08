Caen: Furlan récidive avec ses doigts d’honneur... dans l'intimité du vestiaire

Dans la foulée de leur victoire sur Pau (2-0), les joueurs caennais ont réclamé dans le vestiaire à leur coach Jean-Marc Furlan un jour de repos supplémentaire. Lequel a répondu, hilare, en brandissant ses deux majeurs.

Le groupe vit bien. Vainqueur de Pau ce samedi (2-0), le SM Caen occupe la tête de Ligue 2 et fait partie des trois seules équipes à avoir remporté leurs deux premiers matchs de championnat. De quoi enflammer le vestiaire, comme l’a filmé le défenseur Emmanuel Ntim avant de poster la vidéo sur Instagram.

Les joueurs y demandent à leur entraîneur Jean-Marc Furlan un jour de repos en plus et donc reprendre l’entraînement ce mardi, comme cela avait été le cas après la victoire initiale contre le Paris FC (2-0). "À mardi, à mardi, à mardi!" entonnent-ils joyeusement. Au fond de la salle, le coach répond par deux doigts d’honneur fièrement agités au rythme des chants, tout sourire et sans doute pas au courant que la scène est capturée et quittera rapidement l’intimité du vestiaire.

Viré d'Auxerre... pour un doigt d'honneur adressé au public de Clermont

"J’étais très inquiet car Pau avait battu Bordeaux et je pensais que ça allait être très difficile, s’est réjoui Furlan en conférence de presse au sujet de la rencontre de ce samedi. Je suis satisfait, surtout qu’on n’a pas pris de but. C’est ce que je leur ai répété à la mi-temps. On a eu les occasions, je suis satisfait de la prestation des joueurs".

L’entraîneur de 65 ans avait rejoint la Normandie cet été, quelques mois après avoir été viré d’Auxerre. Un licenciement qui était intervenu après une défaite à Clermont (1-2), au cours de laquelle il avait été exclu avant d'adresser… un doigt d’honneur au public auvergnat. "Je n'ai eu aucune explication de mes dirigeants, je n'ai eu aucun entretien, aucun rendez-vous, regrettait-il à propos de son départ de l’AJA. J'ai juste reçu un document comme quoi j'avais fait un doigt d'honneur et que c'était pour eux une faute grave".