Ligue 1: le rachat de Strasbourg par le propriétaire de Chelsea serait en bonne voie

Selon les informations de la presse anglaise, Todd Boehly, le propriétaire de Chelsea se rapproche du rachat d'une partie du club de Strasbourg. L’assouplissement possible des restrictions sur la multipropriété faciliterait les opérations.

La prise de parole d’Alexander Ceferin pourrait avoir des conséquences très rapidement. Le président de l’UEFA a récemment ouvert la porte à un changement de règlement, permettant éventuellement aux clubs détenus par un même propriétaire de prendre part aux compétitions européennes. Selon les informations du Guardian, Todd Boehly, propriétaire de Chelsea, accélérerait pour le rachat d’une partie du Racing Club de Strasbourg.

Chelsea a d'autres pistes en Belgique et au Portugal

Marc Keller, président du club alsacien, confirmait début mars des discussions avec l’homme d’affaire américain. "Dans cet environnement en permanente évolution, pour rester compétitif ou, mieux encore, pour progresser, il faudra un jour être accompagné, déclarait-il notamment. Alors, oui, je rencontre des gens, de Chelsea et d’ailleurs, mais il n’y a rien de fait pour l’instant."

Le média anglais indique que Chelsea a également sondé des clubs en Belgique et au Portugal, sous la houlette de l’homme à tout faire Jorge Mendes. Des entretiens auraient aussi eu lieu avec les propriétaires de Portimonense, alors que Boehly n’a jamais caché son envie d’acquérir plusieurs clubs pour étaler son empire.

Aussi, des approches en France auraient déjà été rejetées par Lyon, Sochaux et Bordeaux. Ce qui ne semble pas refroidir le propriétaire de Chelsea, qui a nommé Tom Glick en charge du business avec cet objectif en ligne de mire.

Ceferin ouvre la porte à la multipropriété

"Il y a de plus en plus d'intérêt dans la multipropriété, indiquait Ceferin ces derniers temps. On ne doit pas juste dire non aux investissements pour des cas de multipropriété, mais on doit décider quelles règles on veut mettre en place dans ces cas-là, parce que les règles doivent être strictes". Le patron de l’UEFA indiquait aussi qu’il y a "cinq ou six propriétaires de clubs qui veulent en acheter un autre".