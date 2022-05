Ligue 2: après une décennie dans l'ombre, Auxerre et Sochaux veulent retrouver la lumière (et la Ligue 1)

Auxerre et Sochaux, deux clubs français historiques, ont connu des trajectoires similaires depuis une dizaine d’années, jusqu’à se retrouver ce vendredi en pré-barrage de Ligue 2 (20h30). Les deux équipes rêvent d’un retour dans l’élite.

Une relégation et la peur du National

Sur la dernière décennie, Sochaux a semblé marcher dans les pas d’Auxerre. Le club bourguignon a été le premier relégué en Ligue 2 (2012), le premier racheté par un groupe chinois (2015), le premier à passer tout proche d’une autre relégation en National (2014 et 2017). Mais Sochaux a connu un destin similaire, avec la relégation en 2014, un rachat en 2016 et deux saisons terminées au bord du National, en 2016 et surtout en 2019, lorsque les Lionceaux se sont sauvés à la dernière journée.

Sochaux a toutefois connu un peu plus de galères qu’Auxerre, avec deux rachats pour le prix d’un. Le groupe chinois Ledus, devenu propriétaire du FCSM en 2016 à la place de PSA, s’est montré défaillant et a laissé la main à Nenking en 2020. Un autre groupe chinois, spécialisé dans l’immobilier. L’AJA de son côté, racheté par James Zhou, a connu davantage de stabilité depuis 2015.

Une saison en embuscade

Jamais, après la 15e journée de championnat, Auxerre ou Sochaux n’a réussi à occuper l’une des deux premières places de Ligue 2, celles qui envoient directement dans l’élite au terme de la saison. L’AJA et le FCSM ont participé à la bagarre légèrement en retrait, souvent roue dans roue, guettant un faux pas d’Ajaccio en fin de saison. Auxerre y a cru jusqu’à la dernière journée et a échoué à un point des Corses, alors que Sochaux avait entériné ses espoirs une semaine plus tôt en perdant à Valenciennes.

Les deux clubs ont pêché dans leurs matchs face aux autres gros poissons de Ligue 2. Cinq équipes se sont rapidement détachées, avec Toulouse, Ajaccio et le Paris FC en plus des Bourguignons et des Doubistes. Mais dans ces confrontations entre cadors, Auxerre comme Sochaux n’ont gagné qu’une seule fois en huit matchs. Sochaux, mauvais élève sur ce point, a même perdu six fois.

Des individualités plus prononcées pour l’AJA

Avec 17 buts et 7 passes décisives cette saison, Gaëtan Charbonnier n’a pas atteint les sommets statistiques de sa saison 2018-2019 avec Brest (27 buts, 8 passes décisives), mais il a quand même porté l’attaque de l’AJ Auxerre, qu’il a rejoint l’été dernier. Seulement devancé par le Toulousain Rhys Healey au classement des buteurs, il montre à 33 ans que la Ligue 2 est son terrain de jeu. Acteur principal de la montée de Brest il y a trois ans, il peut l’être de nouveau avec Auxerre.

Il a été bien aidé offensivement par Gauthier Hein (11 buts, 7 passes décisives) et les deux Auxerrois sont dans l’équipe type de la saison de l’UNFP. En revanche, on n’y trouve aucun joueur de Sochaux, où les individualités ont été moins marquantes cette saison. Aldo Kalulu (9 buts, 5 passes décisives) a été le sochalien le plus décisif mais il regarde de loin le haut du classement en la matière.