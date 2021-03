Ligue 2: Denisot va devenir le nouveau président de Châteauroux

Michel Denisot va être à nouveau nommé président de Châteauroux, qui vient d'être repris par un riche investisseur saoudien. Il a déjà présidé la Berrichonne dans les années 1980 et 2000.

Il va redevenir l’homme fort de La Berrichonne. Déjà président à deux reprises, entre 1989 et 1991 puis entre 2002 et 2008, Michel Denisot va en prendre à nouveau les rênes de Châteauroux selon L’Equipe. L’homme de médias et ancien journaliste vedette de Canal + aurait été choisi par le groupe saoudien United World, qui va devenir propriétaire à 80% de la lanterne rouge de Ligue 2 au terme d’une assemblée générale qui se déroule ce lundi. United World possède également les clubs de Sheffield United (Premier League) et

Denisot a toujours eu un pied au club

L’ancien président du PSG (1991-1998) est comme chez lui dans l’Indre, où il occupait également la place de président d’honneur du club. L’homme influent de 75 ans doit quitter son poste d’administrateur, au sein du collège des indépendants, du conseil d’administration de la Ligue de football professionnel (LFP), son nouveau statut l’empêchant un cumul de fonctions. Il avait lorgné sur le poste de président de la Ligue – finalement devancé par Vincent Labrune – il y a quelques mois.

Selon les informations de RMC Sport, il devrait être accompagné par Patrick Trotignon, proche de Michel Denisot, qui avait été de ses deux aventures précédentes à la Berrichonne mais aussi président d’Évian Thonon Gaillard (2008-2013).

Bon dernier de Ligue 2, Châteauroux pourrait voir son destin basculer à court terme avec la récente arrivée du riche investisseur venu d’Arabie saoudite, le prince Abdallah ben Moussaed, dont la fortune personnelle est estimée à 200 millions d’euros et qui a annoncé dimanche un accord futur pour le rachat du club.