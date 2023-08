Ligue 2: format, favoris… Tout ce qu'il faut savoir sur la saison 2023-2024, qui débute ce samedi

Après un début d’été rocambolesque, marqué par l’imbroglio autour de la situation de Sochaux et Annecy, la saison 2023-2024 de Ligue 2 débute ce samedi. Forces en présence, favoris, nombre de descentes… RMC Sport fait le point sur tout ce qu’il faut savoir avant cette première journée.

Les équipes engagées

Il aura donc fallu environ 48 heures avant le coup d’envoi de cette saison 2023-2024 pour connaître les forces en présence. Le feuilleton autour d’Annecy, débuté au soir de la 38e journée de l’exercice précédent avec l’arrêt de Bordeaux-Rodez puis la décision de la Commission de discipline de la LFP, qui a entériné la descente du club haut-savoyard, a vraisemblablement pris fin jeudi. Alors que le tribunal administratif de Paris a rejeté le recours du FC Sochaux, rétrogradé en N1 (avant un probable dépôt de bilan), la LFP a annoncé qu'Annecy était repêché en Ligue 2. Le doute sur l’identité du 20e club - voire du 21e, dans l’hypothèse peu probable où Annecy et Sochaux auraient tous les deux été repêchés - a persisté jusqu’au bout.

Le Top de l'After Foot : Le CNOSF rejette la requête du FC Sochaux, quel avenir pour le club désormais ? – 01/08 23:11

Relégués de Ligue 1 à l’issue de la saison dernière, Auxerre, Ajaccio, Troyes et Angers retrouvent la seconde division. Du côté des clubs promus, Concarneau va découvrir la Ligue 2 pour la première fois de son histoire, tandis que Dunkerque signe son retour au deuxième échelon du football français seulement une saison après l’avoir quitté.

Le programme de la première journée de Ligue 2



• Samedi 05/08



-Saint-Etienne-Grenoble (15h)

- Ajaccio-Rodez (19h)

- Amiens-Quevilly-Rouen (19h)

- Concarneau-Bastia (19h)

- Dunkerque-Troyes (19h)

- Laval-Angers (19h)

- Paris FC-Caen (19h)

- Annecy-Guingamp (19h)

- Valenciennes-Auxerre (19h)



• Lundi 07/08

- Pau-Bordeaux (20h45)

Le format

Un an après la Ligue 1, c’est au tour de la Ligue 2 d’entamer sa mue vers un championnat à 18. Cette saison 2022-2023 étant la dernière à 20 clubs, quatre descentes sont au programme: les équipes classées 17e, 18e, 19e et 20e prendront donc directement l’ascenseur vers le National. De quoi promettre une 38e journée de tous les dangers.

En haut du classement, les deux premiers seront directement promus en Ligue 1. Les équipes classées de la troisième à la cinquième place s’affronteront en barrages, qui font leur retour après une saison d’absence pour permettre à la Ligue 1 de passer à 18. Le vainqueur du match entre le 4e et le 5e défiera le 3e en "finale" des barrages pour déterminer qui défiera le 16e de Ligue 1.

Les favoris

Qui succédera au Havre et à Metz, les deux heureux élus de l’exercice précédent ? Sur la ligne de départ, les Girondins de Bordeaux se détachent quelque peu du reste du peloton. Sanctionnés du retrait d'un point et de la fermeture pour deux matchs du virage sud du stade Matmut Atlantique après l'arrêt du match contre Rodez, les Bordelais sont revanchards après avoir manqué la montée de peu la saison dernière (défaits sur tapis vert face aux Ruthénois, ils ont terminé à trois points de Metz). Toujours entraîné par David Guion, le club au Scapulaire a notamment été renforcé par le duo offensif Jérémy Livolant (ex-Guingamp, 9 buts et 10 passes en Ligue 2 la saison dernière) et Gaëtan Weissbeck (Sochaux, 5 buts et 6 passes).

Derrière Bordeaux, une meute de prétendants à la montée se détache. Auxerre, Troyes, Ajaccio et Angers, sont, comme bien souvent pour les clubs tout juste relégués de Ligue 1, des candidats crédibles à la montée, avec peut-être un petit avantage pour l’AJA, qui a connu une saison 22-23 moins traumatisante que l’ESTAC, le SCO et l’ACA. Alors que ces trois derniers étaient relégués plusieurs journées avant la fin de la Ligue 1, les Bourguignons ont lutté jusqu’à la 38e journée avec le FC Nantes pour leur survie dans l’élite.

Il faudra aussi compter sur Bastia et Caen, respectivement 4e et 5e l'an passé. Le Stade Malherbe a notamment réussi à conserver son attaquant Alexandre Mendy, 2e meilleur buteur du championnat la saison dernière, tout en attirant sur le banc Jean-Marc Furlan, cinq montées en L1 dans différents clubs (Troyes, Brest, Auxerre) à son actif.

Auteurs d'une première partie de saison difficile l'an passé avant de finir à la 8e place du championnat, les Stéphanois pourront également venir se mêler à la lutte. Même s’il devra faire sans Jean-Philippe Krasso (17 buts et 12 passes la saison dernière), parti à l'étoile rouge de Belgrade, le club du Forez entend bien peser sur cette saison 23-24.