Ligue 2: le calendrier complet avec toutes les affiches de la saison 2023-2024

La Ligue de football professionnel a dévoilé ce jeudi le calendrier de la saison 2023-2024 de Ligue 2, qui se disputera à 20 équipes.

Tout comme pour la Ligue 1, la Ligue de football professionnel a dévoilé ce jeudi le calendrier de la saison 2023-2024 de Ligue 2. Vingt équipes participeront à cet exercice dont quatre en provenance de l'élite : Ajaccio, Angers, Auxerre et Troyes.

Concarneau et Dunkerque accèdent quant à eux à la Ligue 2. Le club nordiste accueillera dès la première journée Troyes, là où l'équipe finistérienne recevra Bastia. Pour l'heure, si Sochaux a été rétrogradé administrativement en National 1, les Lionceaux ont fait appel et figurent dans le calendrier (réception de Guingamp pour commencer). De son côté, 17e de la dernière saison de Ligue 2 et initialement relégué, le club d'Annecy a déjà (hâtivement) annoncé qu'il allait disputer en L2 cette saison 2023-2024.

Troisièmes de Ligue 2 la saison passée, les Girondins de Bordeaux passeront une deuxième année en deuxième division, tout comme l'AS Saint-Etienne. Les deux équipes se retrouveront à l'aller lors de la 18e journée au Matmut Atlantique et à Geoffroy-Guichard pour le retour à la 33e journée.

Les derbies glissés au coeur de la saison

Le choc insulaire entre l'AC Ajaccio et le SC Bastia se tiendra lors de la 9e journée dans la ville de Napoléon, puis au cours de la 23e à Furiani. Le derby normand, mettant aux prises Caen et Quevill-Rouen, aura d'abord lieu à d'Ornano pour le compte de la 14e journée, avant le retour à Diochon en J30.

Parmi les autres belles affiches de ce championnat de deuxième division, Auxerre recevra Saint-Etienne lors de la 14e journée avant de s'y rendre lors de la 28e, dans ce qui s'apparente à un remake de ce barrage houleux de la saison 2021-2022, qui avait vu l'AJA grimper en Ligue 1 (et l'ASSE tomber en Ligue 2) à l'issue d'une épique séance de tirs au but à Geoffroy-Guichard.

Les Icaunais, justement, disputeront le derby bourguignon face à Troyes lors des 7e et 31e journées, le premier des deux étant prévu au stade de l'Aube. Enfin, la double-confrontation entre Boreaux et Rodez sera suivie de près, le match aller ayant lieu en Gironde lors de la 12 journée, et le retour dans l'Aveyron, en J27.