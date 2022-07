Ligue 2: le président de Villefranche dénonce "la pression" de Bordeaux sur le CNOSF

Les Girondins ont fait un pas vers leur maintien en Ligue 2 lundi après l’avis favorable rendu par le CNOSF. En attendant la décision définitive du Comex de la FFF mercredi, Philippe Terrier, le président du FC Villefranche-Beaujolais, club dont l’avenir pourrait être lié au sort de Bordeaux, digère mal cette décision.

Quel avenir pour le FC Villefranche-Beaujolais ? Troisième de National la saison passée et battu en barrage par QRM, le FCVB devrait évoluer en Ligue 2 si Bordeaux est définitivement relégué en National 1. Une perspective qui s’est un peu éloignée ce lundi après que le CNOSF a rendu un avis favorable sur le maintien des Girondins en L2. "C’est la décision qu’on attendait, a réagi Philippe Terrier, le président de Villefranche au micro de RMC Sport. On voyait bien la pression qui avait été mise sur le CNOSF. On a la preuve que la pression, ça peut marcher. Ils ont suivi Bordeaux. Mais est-ce qu’ils avaient vraiment le choix ?"

"Pas surpris de cette décision", le dirigeant de Villefranche ne baisse pas pour autant les bras. Il espère que le Comex qui se réunira mercredi et statuera définitivement sur le sort du club bordelais, ne suivra pas l’avis du CNOSF : "J’ai toujours cru aux instances. J’espère qu’elles ne vont pas lâcher. On a beau parler de l’histoire de Bordeaux, du club historique, il y a des règles et j’espère qu’on va les appliquer."

"Pour moi, on est toujours en Ligue 2"

S’il admet que Gérard Lopez et son équipe ont "apporté de nouveaux éléments" dans leur dossier depuis leurs passages devant le gendarme financier de la LFP, il regrette la différence de traitement entre les deux clubs : "Il ne peut pas y avoir deux poids, deux mesures. Ils avaient deux passages devant la DNCG pour présenter un dossier fiable. Bordeaux ne l’a pas fait et n’a même pas pris les dispositions pour travailler comme il faut. Ils savaient qu’ils auraient des recours et des moyens pour mettre la pression. Ils ont bafoué la DNCG." Et Philippe Terrier de conclure, confiant malgré tout : "Pour moi, on est toujours en Ligue 2."