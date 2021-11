Ligue 2: les joueurs votent pour le maintien de leur championnat à 20 équipes

INFO RMC SPORT. Dans un sondage de l'UNFP, les joueurs de Ligue 2 ont voté pour le maintien du championnat à 20 clubs, contre un éventuel passage à 18 ou 22.

Ils ont dit non au changement. Selon nos informations, les joueurs de Ligue 2 ont voté pour le maintien de leur championnat à 20 équipes, et contre un passage à 18 ou 22. L'Union nationale des footballeurs professionnels (UNFP) a réalisé un vaste sondage auprès d'environ 300 joueurs de Ligue 2. Objectif : connaître leur position sur un passage de leur championnat à 18 ou 22 clubs.

Trois questions ont été posées: avez-vous suffisamment de temps de repos, avez-vous trop de matchs et quelle est votre préférence de format de Ligue 2 avec plusieurs options. 71% des joueurs sont pour un championnat à 20 équipes, 17% pour un élargissement à 22 et 12% pour un passage à 18.

"On a notre mot à dire"

Contacté par RMC Sport après avoir participé au sondage, Quentin Bernard (AJ Auxerre) précise: "Moi, j'étais plutôt partisan pour une Ligue 2 à 22. J'ai vraiment du mal à entendre qu'avec un championnat à 18, on récupèrera de l'argent... Un exemple simple: pour mon club, la billetterie sur un match, cela représente environ 150.000 euros en ce moment. Ce n'est pas négligeable ! Donc ce sondage est vraiment important. On est les acteurs de notre championnat et on a notre mot à dire."

L'UNFP a averti ce lundi les délégués des clubs de ces résultats. La LFP prendra elle une décision lors de son assemblée générale, au début du mois de décembre.