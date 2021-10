Ligue 2: Toulouse pulvérise Auxerre et confirme son statut de leader

Leader de Ligue 2 avant la réception d'Auxerre ce samedi, pour le compte de la 12e journée, Toulouse a signé une victoire de grande classe (6-0). L'AJA a coulé rapidement, terminant la partie à 10.

Toulouse a confirmé ce samedi son statut de leader de Ligue 2 en infligeant une sévère défaite à l'AJ Auxerre (6-0), pour le compte de la 12e journée de championnat. L'équipe de Jean-Marc Furlan était pourtant classée troisième avant la rencontre. Mais si le Téfécé n'avait pris qu'un point lors des deux dernières journées, la reprise après la trève internationale a été étincelante.

Il n'a fallu que quatre minutes pour que Toulouse ouvre le score, grâce à Rhys Healey. Lancé par Branco van den Boomen, l'attaquant a piqué son ballon pour tromper Donovan Léon. Rafael Ratao a doublé la mise (7e) très rapidement, avec un peu de réussite sur un tir dévié par la défense adverse.

Dominés, les joueurs de l'AJA ont coulé sur un contre (24e), transformé par Steve Mvoué. Bien servi dans la surface, le milieu offensif a frappé en première intention pour inscrire le but du 3-0. "On ne pouvait pas rêver mieux. On a mis tous les ingrédients. Défensivement, on a été très solides. Offensivement, on a montré une qualité exceptionnelle. On avait deux suspendus mais Mvoué et Ratao ont montré qu'on avait de la profondeur", a savouré le capitaine Maxime Dupé, au micro de Bein Sports après la partie.

"C'est un match à oublier" estime Birama Touré

Devant plus de 12 000 spectateurs, Rafael Ratao a prouvé sa valeur, une nouvelle fois, au retour des vestiaires. Sur la première action de la seconde période, Ratao a glissé une somptueuse talonnade pour le 4-0. Le match cauchemar s'est poursuivi avec l'expulsion de Rémy Dugimont (49e) pour Auxerre, titularisé pour la première fois cette saison.

Rhys Healey a inscrit lui aussi un doublé, pour son 7e but de la saison, profitant des faiblesses de la défense adverse (72e). Rasmus Nicolaisen a ponctué la victoire avec une tête (84e) sur un centre de Van den Boomen.

Forcément, il faudra pouvoir digérer cette lourde défaite pour l'AJA. "On a été mauvais du début à la fin, on repart avec une valise, c'est un match à oublier. On n'a pas su gagner nos duels, on n'a pas su réagir après la pause. C'est un accident, on a les joueurs pour réagir et on va le faire dès la semaine prochaine", a promis Birama Touré à BeinSports, qui porte le brassard auxerrois. Auxerre recevra Bastia le 25 octobre prochain, alors que le Téfécé se déplacera sur le terrain du Paris FC samedi prochain.