Ligue 2: officialisé au dernier moment, Annecy-Guingamp se jouera à huis clos

Guingamp connaît enfin son adversaire. Les Bretons se déplaceront à Annecy ce samedi pour la première journée de Ligue 2. Le club haut-savoyard a été repêché suite à la rétrogradation administrative de Sochaux. La LFP a décidé de maintenir la rencontre ce week-end, mais elle se jouera à huis clos.

Annecy peut souffler! Envoyés en National suite à la victoire polémique de Rodez contre Bordeaux en fin de saison dernière, les Haut-Savoyards ont dû attendre la relégation administrative de Sochaux pour être repêché en deuxième division.

A seulement quelques heures du début de saison de Ligue 2, l'En Avant Guingamp connaît donc enfin son adversaire, le FC Annecy. Stéphane Dumont, coach du club breton se disait "soulagé" et avait hâte de démarrer le championnat après la longue inconnue sur le premier adversaire de la saison.

Pourquoi Annecy ne peut pas accueillir du public contre Guingamp?

Malgré les derniers rebondissements dans le dossier sochalien, la LFP n'a pas décidé de reporter le match. Le FC Annecy recevra bien Guingamp ce samedi à 19h. En revanche, la rencontre se fera à huis clos pour plusieurs raisons.

Premièrement, les délais d'ouverture d'une billetterie sont trop courts. Le FC Annecy était dans l'incertitude totale de pouvoir démarrer ou non le championnat de Ligue 2 encore en milieu de semaine. De plus, la ville d'Annecy accueille ce samedi la Fête du lac avec plus de 200.000 spectateurs attendus. Cette fête va réunir l'intégralité des forces de police et de la sécurité locales d'autant plus que les agents de la vidéoprotection de la ville ont annoncé une grève pour ce samedi.

Dans ces conditions, il était donc impossible pour Annecy d'accueillir du public pour affronter Guingamp ce samedi.