EN DIRECT - Ligue 1 / Ligue 2: coup dur pour Sochaux, qui se dirige vers le dépôt de bilan

Les équipes de Ligue 1 et de Ligue 2 poursuivent leur préparation estivale avant le début de la saison 2023-2024.

Avis défavorable du CNOSF pour Sochaux, qui se dirige vers le dépôt de bilan Une très mauvaise nouvelle pour le FC Sochaux et ses amoureux. Alors que le club du Doubs, avec cette fois entre les mains un projet de reprise emmené par Romain Peugeot, attendait l'approbation du CNOSF pour passer une troisième fois devant la DNCG et tenter d'être repêché en Ligue 2 (après une rétrogradation administrative en National), le Comité olympique a donné un avis défavorable, comme RMC Sport est en mesure de le confirmer. Ce qui veut dire que la tentative de sauvetage du club tombe à l'eau, et que Sochaux - qui ne devrait pas repartir en National - se dirige vers le dépôt de bilan. A l'inverse, cette nouvelle pourrait faire les affaire d'Annecy, qui sera peut-être repêché en Ligue 2 dans les prochains jours. Le tout alors que le championnat débutera ce samedi.



Bientôt le dénouement pour Sochaux ? Relégué par la DNCG et au bord de la faillite, Sochaux devrait être repris par Romain Peugeot. Mais l'un des membres de la famille du fondateur du club espère assurer la survie du club en Ligue 2. Le potentiel repreneur des Lionceaux attend désormais le verdict du CNOSF pour savoir si le club est maintenu en deuxième division. Une décision pourrait intervenir ce mardi, à moins qu'elle ne soit reportée à une date ultérieure.



Le PSG encore perfectible à 11 jours de la L1 Battu par l'Inter Milan ce mardi (1-2), le PSG n'a toujours pas gagné le moindre match lors de sa tournée en Asie. Si certains joueurs comme Warren Zaïre-Emery se sont illustrés, d'autres devront vite se reprendre. Champion de France en titre, le Paris Saint-Germain doit encore hausser son niveau pour ne pas rater son début de saison en L1, le 12 août contre Lorient. >> Toutes les infos sur le PSG, c'est par ici



La saison 2023-2024 débutera le week-end du 6 août pour la Ligue 2 alors que la Ligue reprendra le 12 août. En attendant la reprises des deux principaux championnats français, les clubs se préparent activement pour les premiers matchs.



