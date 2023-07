National: Annecy s'impatiente et réclame à nouveau une Ligue 2 à 21 clubs

Victime collatérale des décisions prises par la commission de discipline de la LFP après l’arrêt de Bordeaux-Rodez, Annecy espère toujours être repêché en Ligue 2. Dans un communiqué publié ce vendredi, et à une semaine de la reprise de la Deuxième division, le club haut-savoyard demande de nouveau un championnat à 21 clubs.



Le FC Annecy est toujours dans l’attente. Relégué en National 1 après les décisions de la LFP consécutives à l’arrêt de Bordeaux-Rodez lors de la dernière journée de Ligue 2, le club haut-savoyard publie un nouveau communiqué ce vendredi pour s’indigner de la situation. Le tout en répétant une nouvelle fois son souhait d’être réintégré en L2.

"Nos joueurs, notre staff et nos actionnaires sont aujourd’hui prêts pour participer à ce championnat, écrit le FC Annecy dans son communiqué. Nous sommes le 28 juillet 2023, soit près de deux mois après ce dernier match, et notre Club ne sait toujours pas officiellement s’il participe à ce championnat Ligue 2 BKT. Pour rappel, le FC Annecy a déjà été la victime collatérale des incidents survenus lors du match Bordeaux-Rodez avec la pénétration inadmissible d’un supporter sur la pelouse. Nous avons condamné ce comportement contraire à nos valeurs. A ce jour, il est inutile de revenir sur les conditions d’arrêt du match et ses conséquences désastreuses pour notre Club. Le FC Annecy a eu 45 points sur le carré vert à l’inverse d’un de ses concurrents. L’objectif sportif était rempli."

Le club veut une Ligue 2 à 21 clubs en cas de maintien de Sochaux

Les Annéciens ont eu un nouvel espoir de repêchage avec la rétrogradation administrative de Sochaux en N1. Après l’annonce de la DNCG sur la situation des Lionceaux, le club haut-savoyard s’est même annoncé maintenu en Ligue 2 dans un communiqué publié le 30 juin. Presque un mois après, et à une semaine de la reprise de la saison de Ligue 2, aucune annonce officielle n’a été faite par les instances.

"Le temps est passé avec un formidable engouement sur l’équité sportive et ces soutiens unanimes à une Ligue 2 à 21 clubs, le FC Annecy a construit son effectif pour la Ligue 2 BKT, mais personne ne s’est officiellement positionné. (...) C’est pourquoi nous demandons solennellement, comme l’ont fait l’UNECATEF et l’UNFP, aux dirigeants de la F.F.F., de la L.F.P., à la Ministre des Sports et des Jeux Para-olympiques, et aussi, le Président de la République, d’acter enfin que la Ligue 2 BKT soit à 21 clubs dans le cadre d’un maintien du FC Sochaux Montbélliard."

Le FC Sochaux a saisi le Comité national olympique et sportif français (CNOSF) ce jeudi dans l’espoir de réintégrer le championnat de Ligue 2. Le club, rétrogradé en National 1 début juillet par la DNCG, le gendarme financier du football français, avait jusqu’à ce vendredi 28 juillet pour solliciter l’instance. Une audience de conciliation devrait être organisée dans les prochains jours entre le CNOSF et le FCSM.