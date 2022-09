Ligue 2: Saint-Etienne sort vainqueur du choc aux allures de Ligue 1 face à Bordeaux

Dans ce choc de la huitième journée de Ligue 2 entre Saint-Etienne et Bordeaux, les Verts sont venus à bout des visiteurs grâce à leur nouvelle recrue Ibrahima Wadji et Yvann Maçon (2-0). Un succès précieux pour les hommes de Laurent Batlles face aux Bordelais, qui sont encore provisoirement à la première place.

L’AS Saint-Etienne et les Girondins de Bordeaux, deux grands noms du football français ayant connu des heures très compliquées, notamment la saison dernière avec une descente en Ligue 2. C’est donc un choc aux allures d’élite française qui avait lieu au sein d’un Geoffroy-Guichard une nouvelle fois vide. Malgré leur statut similaire, la saison des deux clubs n'a rien de comparable. Avant ce match, les Verts n’ont connu qu’une seule fois la victoire en sept journées de Ligue 2, c’était face à Bastia (5-0). Tandis que tout va pour le mieux chez les Bordelais qui culminent même à la première place avec quatre succès et seulement une défaite. Malgré l’ambiance morose du Chaudron, les hommes de David Guion se sont fait surprendre en concédant leur deuxième revers de la saison (2-0).

Première titularisation, premier but pour Wadji

Malgré la grande forme de Jean-Philippe Krasso, l’ASSE avait à cœur de recruter un autre buteur. Il est finalement arrivé en fin de mercato en provenance de Qarabag. Face à Bordeaux, Ibrahima Wadji connaît sa première titularisation et ne pouvait pas rêver de meilleurs débuts. À la 34e minute, les Verts entament une belle séquence de jeu avec Dylan Chambost et Thomas Monconduit qui enchaînent les passes. Une fois dans la surface, ce dernier remet directement dans l’axe pour Wadji. Le Sénégalais pousse le cuir dans le but et emmène les Verts sur une voie royale.

Mais les Bordelais ne s’avouent pas vaincus et restent dangereux. Cependant, les locaux peuvent compter sur un bon gardien, en l’occurrence Matthieu Dreyer. À l’heure de jeu, Dilane Bakwa place un coup de casque puissant, mais l’ancien lorientais détourne. En plus de sauver son équipe, ce dernier a sans doute gagné des points au détriment d’Etienne Green.

Maçon assure le succès des Verts

Ce sauvetage de Dreyer est d’autant plus précieux, puisque les Verts vont même faire le break sept minutes plus tard. Alors que les hommes de Laurent Batlles mènent l’offensive, le capitaine adverse Yoann Barbet dégage mal le cuir de la tête dans sa surface. Cela profite à Yvann Maçon qui enclenche une volée croisée sur laquelle Poussin ne peut rien faire.

Avec ce résultat favorable, les Verts, longtemps dans la zone rouge et qui accusait un retard de trois points remontent provisoirement à la 12e place. Tandis que les Bordelais sont susceptibles de perdre leur place de leader.