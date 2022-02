Ligue 2: un joueur d’Ajaccio accuse un adversaire d’insultes racistes

Lors de la rencontre de Ligue 2 entre l’AC Ajaccio et Rodez ce samedi soir, l’attaquant corse Mounaïm El Idrissy a un joueur adverse d’avoir proféré des insultes racistes. Le match a été interrompu quelques minutes, avant de finalement reprendre.

A la 26e minute de la rencontre opposant l’AC Ajaccio et Rodez, samedi soir en Ligue 2, Mounaïm El Idrissy a demandé à ses coéquipiers de sortir le ballon avant de se plaindre d’insultes racistes de la part du capitaine de Rodez. L’arbitre de la rencontre, M. Vernice, a donc pris le temps d’arrêter la rencontre pendant quelques minutes.

Des accusations réitérées par El Idrissy après le match

Il s’est ensuite entretenu avec les deux entraîneurs et les deux capitaines, avant de faire reprendre le jeu, faute de preuves lui permettant d’aller plus loin. L’AC Ajaccio s’est finalement imposé 2-1 et conserve sa place sur le podium, alors que Rodez pointe à la 14e place, à trois points de la place de barragiste.

Après la rencontre, Mounaïm El Idrissy a communiqué sur les réseaux sociaux, réitérant ses accusations et espérant que des sanctions seront prises.