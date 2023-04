Saint-Etienne: Amougou, la pousse verte

Pas encore apparu chez les pros en Ligue 2, Mathis Amougou suscite de grands espoirs au sein de la formation stéphanoise. Le jeune milieu de 17 ans vient tout juste de signer son premier contrat pro avec Saint-Etienne.

Saint-Etienne s’est hâté de faire signer Mathis Amougou en fin de semaine dernière au centre Robert-Herbin. Et pour cause, ce milieu de terrain polyvalent semble faire partie des plus sérieux espoirs de la formation stéphanoise.

A seulement 17 ans, Amougou fait déjà montre d’une grande maturité, "un jeune qui a déjà une conception professionnelle du football", souffle un proche de la formation verte.

Une tête bien faite et un talent certain

Loïc Perrin, devenu directeur sportif de Saint-Etienne, voit en lui "un joueur complet, intelligent dans le jeu, propre dans sa façon de jouer". Mais Mathis Amougou possède une force en plus pour réussir: c’est aussi une tête bien faite. Assidu et studieux, ses notes sont bonnes et démontrent une certaine maturité.

Le talent du jeune homme ne date pour autant pas d’hier. Originaire du Blanc-Mesnil, il a fait ses classes à l’INF Clairefontaine où il sera désigné capitaine de cette génération 2006. Il fera aussi partie des quelques joueurs de cette génération à signer un contrat de sponsoring avec Adidas.

Encore des axes de progression

En 2021, il rejoint l’ASSE, club avec lequel il avait signé un contrat de non-sollicitation auparavant, afin de continuer sa progression. Dans le giron stéphanois, il étoffera son volume de jeu et sa qualité de passe pour en faire le joueur complet de l’entre-jeu qu’il est aujourd’hui.

A 17 ans, cette pousse verte garde quand même de nombreux axes de progression. Il est parfois naïf dans les phases de transition ce qui lui coûte quelques pertes de balles évitables. Il doit aussi s’étoffer physiquement pour être encore plus fort dans les duels. Mais globalement, sa mentalité très "pro" et posée laisse à l’ASSE l’espoir de le voir devenir un joueur régulier de son effectif professionnel.