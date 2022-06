Saint-Etienne: Caïazzo va quitter le foot professionnel

Bernard Caïazzo, président du conseil de surveillance de Saint-Etienne, va quitter ses fonctions à la Ligue de football professionel. Si la vente de l’ASSE venait à se concrétiser, le dirigeant se retirerait du football professionnel.

Bernard Caïazzo, président du conseil de surveillance de Saint-Etienne, va rendre ce jeudi sa place de président de Ligue 1 au conseil d’administration de la Ligue de football professionnel (LFP). Après avoir collaboré avec les présidents successifs de la LFP Frédéric Thiriez, Nathalie Boy de la Tour et Vincent Labrune, le dirigeant stéphanois va tourner une page longue de 14 ans.

Il quitte sa dernière fonctions dans les instances

Caïazzo (68 ans), qui a également été le président du syndicat Première Ligue, va donc quitter sa dernière fonction auprès des instances du football français, dans lequel il avait pris une importance forte en nouant des liens fort avec de nombreux présidents de club.

Aujourd’hui installé à Dubaï, Bernard Caïazzo entend développer d’autre activités. Si la vente de l’ASSE venait à se concrétiser, il quitterait alors le paysage du football professionnel pour en rester un simple observateur passionné. L’Américain David Blitzer, en pole pour reprendre le club et qui avait envoyé une délégation à la mi-juin, pourrait formuler prochainement une offre ferme. Celle-ci devrait être comprise entre 60 et 80 millions d’euros. Une somme qui couvrirait l’achat des actifs de l’ASSE, mais aussi de son passif (apurement des dettes).

Relégué en Ligue 2 après sa défaite en barrage face à Auxerre, Saint-Etienne a écopé de trois points en moins et de quatre matchs à huis clos après les débordements ayant suivi cette défaite. Des supporters furieux étaient entrés sur la pelouse au coup de sifflet finale et avaient lancé de nombreux fumigènes en direction des tribunes, des joueurs et des forces de l’ordre.