Saint-Etienne: un coup d’accélérateur pour la vente?

INFO RMC SPORT - Le club de l'AS Saint-Etienne a pris connaissance ce jeudi des sanctions disciplinaires après les incidents du barrages L1/L2. Les Verts ont bénéficié d'une certaine clémence malgré un retrait de trois points pour la saison 2022-2023 et cela pourrait contribuer à accélérer le processus de vente de l'ASSE.

Trois points en moins, quatre matchs à huis clos: l'ASSE sait avec quel handicap elle débutera la saison 2022-2023 en Ligue 2. Au-delà de la décision de la commission de discipline de la LFP et du début de championnat, l'avenir à long terme du club stéphanois pourrait être bouleversé par cette sanction engendrée par les incidents avec les supporters après le match retour des barrages L1/L2 contre Auxerre.

Cette décision était attendue au plus haut de l’organigramme du club, car la relative clémence de la commission de discipline pourrait accélérer le processus de vente de l’ASSE. L’Américain David Blitzer, en pole pour reprendre le club, avait envoyé une délégation à la mi-juin, il pourrait formuler une offre ferme sous peu. Cette offre devrait être comprise entre 60 et 80 millions d’euros. Une somme qui couvrira l’achat des actifs de l’ASSE, mais aussi de son passif (apurement des dettes).

Batlles conforté par le candidat au rachat

Le possible rachat va donc permettre aux Verts de repartir sur des finances saines. Mais pas question de tout bouleverser au sein du club. Aussi bien dans le sportif que dans l'administratif, David Blitzer ne devrait pas faire table rase du passé.

La direction en place composée de Jean-François Soucasse, Loïc Perrin et Samuel Rustem ne quittera pas le club. Mieux elle avait été confirmée dans ces fonctions par les actionnaires stéphanois Bernard Caïazzo et Roland Romeyer, mais aussi par le clan Blitzer qui avait donc été consulté par la direction verte afin de facilité la vente et la stabilité au sein du club. Idem pour Laurent Batlles aujourd’hui coach de l’ASSE.

Par conséquent, un rachat à court ou moyen terme, ne modifierait en rien le fonctionnement quotidien de l'AS Saint-Etienne, l’équipe dirigeante et le sportif resteront en place quoi qu’il advienne.