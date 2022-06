Ligue 2: une nouvelle offre pour le rachat de Saint-Etienne

Régulièrement cité pour racheter l'AS Saint-Étienne, Olivier Markarian monte un nouveau dossier pour espérer convaincre Roland Romeyer et Bernard Caïazzo d'acquérir le club du Forez.

Olivier Markarian, qui faisait partie des repreneurs potentiels régulièrement cités l’an dernier pour racheter l’ASSE, n’a pas baissé les bras. L’homme d’affaires, originaire de Rhône-Alpes qui a vendu sa société Markal il y a peu, monte avec d’autres investisseurs stéphanois un nouveau dossier.

Un peu court financièrement, notamment pour assurer la pérennité et les investissements nécessaires pour un club en L1, la fortune de Markarian semble bien plus adaptée à l’achat de l’ASSE, désormais en Ligue 2.

David Blitzer toujours en pole

Partenaire économique des Verts depuis plus de 15 ans, sponsor depuis 2011, et membre du conseil de surveillance, Markarian a les faveurs de Roland Romeyer pour son ancrage local et pour les années de collaboration écoulées. Bernard Caïazzo, en revanche, n’est pas le premier supporter de ce projet de rachat, les deux hommes n’ayant jamais entretenu des rapports très chaleureux.

Reste que la piste américaine menant à une reprise du club par David Blitzer reste prioritaire. Mais voilà, après le passage des équipes de Blitzer à la mi-juin, il n’y a toujours pas eu d’offre ferme. Roland Romeyer s’est donné une vingtaine de jours pour avancer sur le dossier américain (peu ou prou jusqu’à la mi-juillet). Au-delà de ce délai, les négociations pourraient se réouvrir et Olivier Markarian sera à l’affût.