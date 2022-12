Saint-Etienne: Dreyer écarté après sa grosse boulette contre Annecy

Laurent Batlles a révélé l'identité des 19 joueurs stéphanois pour disputer la 17e journée de Ligue 2 contre Caen (vendredi 30 décembre à 19h05). Parmi eux ne figurent pas le portier Matthieu Dreyer, coupable d'une boulette lundi soir contre Annecy (défaite 2-1 des Verts).

Pas le temps de cogiter pour les Verts. Englués à la dernière place de Ligue 2, d'autant plus après leur défaite de lundi soir sur la pelouse d'Annecy (2-1), les hommes de Laurent Batlles doivent absolument se reprendre, vendredi 30 décembre, contre Caen à Geoffroy-Guichard (19h05).

Dreyer absent du groupe stéphanois contre Caen après sa boulette face à Annecy

Pour cette 17e journée de championnat, le coach stéphanois a pris la décision de se passer de son portier Matthieu Dreyer, fautif sur le deuxième but d'Annecy lundi de manière assez curieuse. À la 51e minute de jeu, sur une première frappe de Moïse Sahi Dion, le gardien de 33 ans avait repoussé tant bien que mal. Derrière, Léo Pétrot avait tenté de dégager le ballon qui filait dans le but mais sa frappe a été touchée par Dreyer, qui ne savait plus trop quoi faire... et est resté totalement bloqué devant son but. Le moment de flottement a profité à Moïse Sahi Dion, bien attentif pour marquer.

Boubacar Fall et Etienne Green sont donc les deux gardiens convoqués pour ce rendez-vous capital face au Stade Malherbe. D'autres absents de marque sont à noter du côté de l'ASSE, parmi lesquels Mathys Saban (cuisse), Thomas Monconduit, Sergi Palencia et Antoine Gauthier.

"Des choses ont été dites à la mi-temps d'Annecy, des choses dures", a par ailleurs développé le manager des Verts en conférence de presse. "Après la rencontre, je n’ai pas souhaité insister, je suis resté assez sobre. Le lendemain, on a parlé, on a travaillé avec de la vidéo. On a essayé de faire comprendre certaines choses. C’est ce que je répète depuis un moment. Tout le monde a des explications, de bonnes explications mais le rendu sur le terrain n'est pas le bon." Nul doute que les supporters stéphanois espèrent voir leur équipe faire bien meilleure figure vendredi soir.