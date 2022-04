Toulouse: "On voulait marquer l'histoire du foot", la fierté du président Comolli après la remontée en Ligue 1

De l'émotion, beaucoup d'émotion, du partage avec les supporters, et surtout un grand soulagement... Le président du TFC, Damien Comolli, qui évoluera la saison prochaine en Ligue 1 s'est empressé de partager sa joie immense après la validation de la montée, lundi soir.

Pour Toulouse, "le plus dur commence", a prévenu son entraîneur Philippe Montanier, conscient des "difficultés qui attendent" son équipe, assurée de retrouver la Ligue 1 après sa victoire contre Niort (2-0) lundi en clôture de la 35e journée de Ligue 2. "C’est un aboutissement", a déclaré le coach toulousain. Le TFC a validé son retour dans l’élite dans une chaude ambiance, deux ans après l’avoir quittée par la petite porte.

La remontée espérée l’an passée a été fêtée par un envahissement de terrain. "Il faut se remémorer ce qu’on nous disait il y a deux ans, qu’il n’y avait pas de public à Toulouse, pas de passion, pas de pression. Au bout de quelques mois j’ai compris que ce n’était pas la bonne analyse, c’est tout simplement exceptionnel", s’est ému le président du club, Damien Comolli.

Il aura mis deux ans pour tenir sa promesse après avoir échoué la saison dernière à faire remonter immédiatement le "Téfécé", battu par Nantes en barrage d'accession (1-2, 1-0). Le plus gros budget de L2 (20 millions d'euros environ) s'est appuyé cette saison sur une attaque de feu, la meilleure de l'histoire du championnat depuis l'instauration de la poule unique en 1993-1994, avec déjà 80 buts en 35 matches.

Montanier: "La Ligue 1 ? Ce sera une autre affaire"

"C’est un truc de ouf en toute modestie on ne voulait pas seulement monter, on voulait marquer l'histoire du foot, de la Ligue 2", a poursuivi un président euphorique face aux journalistes en zone mixte. Le TFC a désormais comme objectif d'aller chercher son troisième titre de champion de 2e division (après 1982 et 2003), ce qui pourrait être fait rapidement puisqu'il compte huit points d'avance sur son dauphin, Ajaccio.

"Le 1er août, ça fera 30 ans que je suis dans ce métier ,et la raison pour laquelle on est là dedans, c’est qu’on veut donner des émotions aux gens. C’est un club qui a gagné peu de titres, c'est très important pour nous de le gagner."

Quel rôle le TFC compte-t-il jouer ensuite à l’étage supérieur ? "Il n'y a pas de raison qu'on ne soit pas en haut du classement de la Ligue 1. Je ne parle pas de places européennes, mais du top 6-8", avait annoncé le président Comolli lors de sa prise de fonction. "Ca sera une autre affaire. Le plus dur commence, la Ligue 1 c'est autre chose. On savoure, on est heureux, mais on sait les difficultés qui nous attendent. Mais ce sont des difficultés qu'on a souhaitées et qu'on est content d'aborder".