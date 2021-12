Toulouse-Rodez: Comolli craint une sanction collective après les incidents

Alors que la Commission de discipline s'est saisie de l'affaire de Lionel Mpasi, le portier du RAF victime de propos racistes, Damien Comolli estime qu'une sanction collective serait déplacée.

Damien Comolli n'est pas serein. Après les propos racistes proférés à l'encontre de Lionel Mpasi lors de Toulouse-Rodez lundi dernier en Ligue 2, le président du TFC a tenu une conférence de presse pour faire le point avant le verdict de la Commission de discipline, prévu le 12 janvier.

"Je ne sais pas si on fera appel. Je dis juste qu'on n'acceptera pas du tout une sanction collective car cela serait déplacé. Malheureusement, je pense qu'on encourt une sanction collective, c'est ce qui est triste. Cela peut aller au stade à huis-clos à la fermeture du virage, ce qui serait une injustice incroyable", a expliqué Damien Comolli.

Comolli persiste et signe

Le président du Téfécé a une nouvelle fois martelé le fait que les insultes à destination de Lionel Mpasi ont été proférées par un individu isolé. "Je ne sais pas ce qu'il va se passer devant la Commission de discipline. On va leur faire passer tous les éléments. On a fait passer des messages avant la Commission hier (mercredi). Ils doutent de la complexité du dossier. Ils regardent tout ce qu'on a fait et mis en place depuis lundi soir parce qu'ils ont eu les communiqués du RAF et la déclaration de Lionel. Ils se sont dis qu'il y avait beaucoup trop à juger dans la rapidité pour prendre une décision hier soir, c'est pour cela qu'ils ont repoussé au 12 janvier. Je représenterai le club devant la Commission de discipline pour nous défendre et expliquer que c'était un cas isolé et non un supporter."

Cet incident a été fustigé les dirigeants toulousains et le RAF, qui avaient publié un communiqué quelques minutes après le coup de sifflet final. Lionel Mpasi avait été traité de "sale singe" par un individu qui a été identifié par le club haut-garonnais. Après la rencontre, l'ancien Toulousain n'incriminait "pas du tout" les supporters des Violets.