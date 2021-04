Après les hommes, une Super League féminine "sera également lancée"

Alors que 12 clubs ont annoncé ce dimanche la création d'une Super League européenne, une version féminine est d'ores et déjà dans les tuyaux, selon le communiqué de la nouvelle compétition continentale.

Le PSG s'est qualifié pour les demi-finales de la Ligue des champions féminine ce dimanche, en dominant l'ogre lyonnais (2-1) en quart de finale retour. Une très grosse performance dans une compétition qui pourrait bientôt connaître un gros coup dur... avec la création d'une Super League féminine.

C'est en tout cas ce que promet le communiqué des 12 clubs officialisant ce dimanche la création d'une Super League masculine, compétition semi-fermée qui met un gros coup à l'UEFA et son projet de réforme du format de la Ligue des champions.

Les mêmes clubs que pour les hommes?

"Dès que possible, après le début de la compétition masculine, une Super League féminine sera également lancée afin d’aider au développement du football féminin et le faire avancer comme jamais auparavant", promet le document, après avoir détaillé le format de la Super League masculine qui débutera "aussitôt que possible".

Ce qui laisse penser pour l'heure que les membres fondateurs de cette future compétition seraient les mêmes que pour la Super League masculine: AC Milan, Arsenal, Atlético, Chelsea, FC Barcelone, Inter, Juve, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Real et Tottenham. Les contours restent toutefois encore flous, les annonces du jour concernant pour l'instant uniquement les hommes.