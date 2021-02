Atlético-Chelsea: les belles statistiques de Giroud en Ligue des champions

Auteur du but victorieux de Chelsea face à l'Atlético de Madrid (1-0) en huitième de finale aller de la Ligue des champions, Olivier Giroud a inscrit son sixième but de la saison en C1. Depuis le début de cette campagne européenne, le champion du monde 2018 affiche des statistiques impressionnantes dans la compétition.

Olivier Giroud est indémodable. Souvent critiqué, jamais abattu, le champion du monde 2018 répond quasiment toujours présent dans les grands moments, lorsqu'on fait appel à lui. Alors qu'il n'avait débuté que deux matchs sur sept depuis l'arrivée de Thomas Tuchel, Giroud était donc titulaire ce mardi soir face à l'Atlético de Madrid.

Et le buteur français n'a pas fait dans la dentelle. D'un sublime retourné acrobatique, à vingt minutes de la fin du match, Giroud a offert la victoire aux Blues, et s'est offert par la même occasion son sixième but cette saison en Ligue des champions, le tout en seulement cinq matchs dont deux titularisations.

Le meilleur ratio buts/temps passé sur le terrain

Résultat, Giroud affiche le meilleur ratio buts/temps passé sur le terrain dans cette campagne de C1. L'attaquant de Chelsea marque un but toutes les 38 minutes cette saison en Ligue des champions. "C'est une bonne statistique, effectivement. C'est lié à mon quadruplé face à Séville, je suis content, il faut garder ça", a expliqué Olivier Giroud au micro de RMC Sport après la rencontre.

Autre statistique étonnante: dans cette campagne européenne, Giroud fait mouche à chaque fois - ou presque - qu'il cadre. Cette saison, l'ancien attaquant d'Arsenal n'a cadré que sept fois en C1, pour six buts inscrits. Un réalisme impressionnant, qui vient confirmer que Tuchel peut compter sur lui. Ce soir, Giroud aura tiré deux fois, dont une reprise de la tête contrée en première période.

Son 35e but en Coupe d'Europe

Il s'agissait là de l'une des seules actions notables de Giroud dans ce match où il a eu le plus grand mal à exister au milieu de la défense à trois de l'Atlético. Malgré tout, le buteur de Chelsea est parvenu à s'illustrer, pour marquer son 18e but en C1, son 35e en Coupe d'Europe. "J'espère que cette compétition me portera et nous portera bonheur comme la Ligue Europa en 2018", a affirmé Olivier Giroud.

Lors de la campagne européenne 2017-2018, l'attaquant avait inscrit 11 buts en 14 matchs de Ligue Europa, et remporté la compétition. Ambitieux, l'attaquant français devra d'abord réitérer la même performance au match retour pour atteindre les quarts de finale de la C1 pour la première fois de sa carrière.