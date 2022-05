Équipe de France: Deschamps estime que Benzema "mérite" le Ballon d’Or

Le sélectionneur de l’équipe de France Didier Deschamps évoque son attaquant Karim Benzema dans un entretien à beIN Sports. Il estime que le capitaine du Real Madrid mérite le Ballon d’Or, même si Kylian Mbappé ‘est dans la lutte aussi’.

"Vous parlez de l’excellence": Didier Deschamps ne cache pas son admiration lorsqu’il est invité à évoquer Karim Benzema. Dans un entretien accordé à beIN Sports, le sélectionneur des Bleus parle notamment de son attaquant, auteur d’une superbe saison, à quelques jours du rassemblement de l’équipe de France pour la Ligue des nations.

"Plus il touche le ballon, mieux c'est"

"Je suis à fond pour que ce soir un joueur français", explique Deschamps au sujet du Ballon d’or, qui fuit la France depuis le sacre de Zinédine Zidane en 1998. "Kylian (Mbappé) est dans la lutte aussi mais on ne va pas se raconter d’histoire, à part des années ‘bizarres’ ce sont des attaquants qui gagnent cette récompense individuelle, poursuit le coach. De part ce qu’il fait tout au long de l’année avec son club et avec nous aussi, l’équipe de France, (Benzema) le mérite."

"Il a la liberté, ce n’est pas le même système qu’il utilise au Real Madrid, détaille ensuite l’entraîneur sur l’utilisation qu’il fait de son numéro 19. Il n’y a pas de question de système, je ne suis pas là pour lui demander des trucs. Plus il touche le ballon, mieux c’est." KB9 en est 44 buts cette saison avec le Real Madrid avant la finale de Ligue des champions, plus 6 à l’automne avec les Bleus.

Deschamps met les choses aux claires sur l'Euro de Benzema

Didier Deschamps en a aussi profité pour revenir sur l’Euro 2021 de son attaquant, quelques semaines seulement après avoir fait son grand retour en sélection. "On a pu dire pendant l’Euro que si je l’avais pris avant, même s’il a été performant à l’Euro, il aurait pu l’être plus, surtout dans la complémentarité avec Antoine et Kylian. Au mois d’octobre, ça a marché de nouveau beaucoup mieux. Donc ce n’est pas tout à faire juste". Et pour cause: Karim Benzema reste sur 5 buts au cours de ses 4 dernières capes.