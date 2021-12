Barça-Bayern: Après les avoir chambrés avant-match, Müller se paye les Blaugrana après le 3-0

Artisan de la nouvelle victoire du Bayern Munich (3-0) face au FC Barcelone ce mercredi en Ligue des champions, Thomas Müller s'est livré après la partie à une analyse sur les failles sportives actuelles du club catalan. L'attaquant allemand estime que le Barça "ne peut pas faire face à l'intensité" proposée au plus haut niveau.

Opposé au Bayern Munich, déjà qualifié pour les huitièmes de finale de Ligue des champions, le Barça était prévenu: le club bavarois allait jouer le match en alignant la meilleure équipe possible. A l'Allianz Arena ce mercredi, l'équipe de Julian Nagelsmann n'a donc réalisé aucun cadeau à son adversaire (3-0), finalement reversé en Ligue Europa.

"Le Barça ne peut pas faire face à l'intensité"

Dans un message sur les réseaux sociaux, Thomas Müller avait aussi expliqué sa motivation avant cette rencontre, en colère après la deuxième place de Robert Lewandowski au classement du dernier Ballon d'Or. L'attaquant allemand a surgi le premier face au Barça, sur un centre de son coéquipier polonais pour ouvrir le score (34e) de la tête avant que Leroy Sané ne double la mise (43e) sur une frappe lointaine.

Jamal Musiala (62e) a enfoncé le clou, réduisant pratiquement à néant les derniers espoirs du Barça, là où Benfica s'imposait (2-0) dans le même temps face au Dynamo Kiev. "Le Barça ne peut pas faire face à l'intensité. Techniquement et tactiquement, ils ont tout, avec de grands joueurs. Mais ils ne peuvent pas concourir à intensité maximale dans le football de haut niveau", a analysé Thomas Müller au micro de DAZN après la victoire de son équipe.

Déjà battu 3-0 au Camp Nou lors de la phase aller face au Bayern Munich, le Barça a encore eu bien du mal à rivaliser face à l'équipe bavaroise. Si le 8-2 au stade des quarts de finale lors de l'édition 2019-2020 reste dans toutes les mémoires, le club blaugrana continue depuis de connaître une situation de crise, autant économique que sportive.

Nommé en novembre dernier, Xavi va devoir rapidement trouver des solutions pour son équipe, septième de Liga après 16 journées. "J'ai assisté à une réalité très dure aujourd'hui (mercredi). C'est une situation triste, difficile. Je voulais être à la hauteur en Ligue des champions, essayer de la gagner. Mais la réalité nous dit que nous ne sommes pas au niveau, a commenté le technicien du Barça. C'est dur, mais c'est ainsi. Il faut faire face à cette réalité. Une nouvelle étape commence dès aujourd'hui. Ceci (la défaite à Munich et l'élimination) doit être un point d'inflexion. Aujourd'hui débute une nouvelle étape. On ne peut pas se satisfaire de cela. On doit se rebeller. La place du Barça, ce n'est pas la Ligue Europa."