Barça-Inter: Dembélé retrouve le chemin des filets

Ousmane Dembélé a donné l'avantage au FC Barcelone face à l'Inter, mercredi soir dans le cadre du groupe C de la Ligue des champions. Le Français n'avait pas encore marqué cette saison dans la compétition.

À près d'un mois de la Coupe du monde au Qatar (20 novembre-18 décembre), Ousmane Dembélé relance ses statistiques. L'ailier français de 25 ans a ouvert le score pour le FC Barcelone dans le choc face à l'Inter, mercredi soir au Camp Nou pour la 4e journée de Ligue des champions.

Tel un renard des surfaces, Ousmane Dembélé a profité d'un excellent travail de Raphinha et de Sergi Roberto sur l'aile droite. Ce qui a permis au Barça de mener 1-0 à partir de la 40e minute.

Son premier but européen de la saison

Il s'agit du 3e but de la saison du champion du monde, son premier sur la scène européenne. Avant cela, sa dernière réalisation remontait au 10 septembre pour la 5e journée de championnat. Mais c'est donc déjà mieux que son total de la saison passée (deux buts en 32 matchs).

Ce but n'a toutefois pas empêché le Barça de se retrouver en difficulté par la suite. En seconde période, Nicolo Barella (50e) et Lautaro Martinez (63e) ont réussi à renverser la vapeur, plaçant le Barça dans une situation impossible dans le groupe C de la Ligue des champions.