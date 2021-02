Barça-PSG: Barcelone croit encore au retour de Piqué

Victime d'une entorse du genou droit le 21 novembre, Gerard Piqué a fait son retour à l'entraînement dimanche et espère encore être rétabli pour disputer le huitième de finale aller entre le Barça et le PSG, mardi (21h sur RMC Sport).

Contraint d'aligner Frenkie de Jong en défense centrale samedi contre Alavés (5-1), le Barça pourrait enregistrer un retour de poids mardi pour affronter le PSG en huitième de finale aller de la Ligue des champions.

Comme le raconte Mundo Deportivo, Gerard Piqué a fait son retour à l'entraînement dimanche, moins de trois mois après sa grave entorse au genou droit, le 21 novembre. Alors que le diagnostic semblait conduire l'international espagnol vers cinq à six mois d'absence, le défenseur a pris de l'avance sur son planning de retour, et est confiant quant à sa capacité à jouer contre les Parisiens.

Deux entraînements décisifs lundi et mardi matin

"Conscient des pertes qu'a subie l'équipe, le troisième capitaine du Barça veut aider et est prêt à forcer (sa récupération) pour disputer le match contre le PSG, avec une place pour les quarts de finale en jeu", écrit Mundo Deportivo.

Après la séance de dimanche matin, Piqué pourra à nouveau se tester lundi et mardi matin avant que Ronald Koeman ne décide ou non de l'aligner face aux Parisiens. Si l'international espagnol n'est pas remis à temps, Clément Lenglet, Samuel Umtiti et Oscar Mingueza se disputeront probablement les deux places en charnière centrale. A moins que Koeman ne tente aussi le pari De Jong en défense centrale face à Paris.

Absent depuis la défaite barcelonaise contre l'Atlético Madrid, Piqué a manqué les 23 derniers matches du Barça.