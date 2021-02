Barça-PSG: "La remontada va rester dans les annales", lance Dembélé

Le PSG se déplace ce mardi au Camp Nou pour y défier le Barça en huitième de finale aller de Ligue des champions (21h sur RMC Sport 1). Un duel sur lequel plane toujours l’ombre de la remontada de 2017 comme l’a rappelé l’ailier catalan, Ousmane Dembélé.

Impossible d’aborder le huitième de finale aller de Ligue des champions entre le PSG et Barcelone ce mardi (en direct à 21h sur RMC Sport 1) sans évoquer le souvenir de la remontada de 2017. Soirée bénie pour les Catalans, ce succès renversant (6-1) reste également un vrai traumatisme chez de nombreux supporters franciliens. Mais comme le rappelle volontiers Ousmane Dembélé, cette rencontre a marqué l’histoire de la Coupe d’Europe et du club blaugrana.

"Je pense que c’est un match qui va rester dans les annales, surtout côté barcelonais. Etre mené quatre à zéro, je pense que pour toutes les équipes d’Europe et de Ligue des champions c’est difficile à remonter, a expliqué l’ailier du Barça dans un entretien accordé à l’UEFA. Ils l’ont fait avec en plus une grande équipe et des joueurs de classe mondiale comme Neymar, Léo ou Andres Iniesta. C’est un match qui va rester dans les annales."

Dembélé: "Une équipe qui est favorite pour gagner le titre"

Pas encore arrivé en Catalogne au moment de cet affrontement devenu légendaire, "Dembouz" le sait: ce match est attendu avec impatience du côté du PSG. Plusieurs joueurs parisiens comme Marco Verratti, Marquinhos ou Julian Draxler étaient déjà présents et ont gardé en travers de la gorge cette humiliation.

"C’est un peu comme une revanche, ce sont les médias qui essayent de faire monter la sauce. Par contre nous n’en parlons pas. On sait que cela va être un match difficile, a encore indiqué Ousmane Dembélé. On connaît Paris, c’était le dernier finaliste de la Ligue des champions. C’est une équipe qui est favorite pour gagner le titre. On est plus focalisés sur ce match après la remontada d’il y a quatre ans. Il y a eu beaucoup de changements des deux côtés. On est surtout focalisés sur ce match face à Paris."

En clair, Ousmane Dembélé refuse de rester bloqué sur la déroute parisienne de 2017. Les seuls matchs qui comptent sont les deux chocs à venir ce mardi et le 10 mars prochain pour le huitième de finale retour.

"C’est tôt pour rencontrer Paris mais c’est comme ça, a conclu le champion du monde 2018. On va jouer ce match là avec beaucoup de confiance. On sait que cela va être difficile."

>> Barça-PSG, c’est le mardi 16 février à 21h en direct sur RMC Sport 1