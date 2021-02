Ligue des champions: le triplé de Mbappé et tous les buts de la soirée en vidéo

Le PSG a écrasé le Barça au Camp Nou et Liverpool a pris une grosse option face à Leipzig, ce mardi soir en 8e de finale aller de la Ligue des champions. Retrouvez tous les buts en vidéo.

Barça-PSG : 1-4

(Messi sp 27e ; Mbappé 32e, 65e et 85e, Kean 70e)

Les retrouvailles du PSG avec le Camp Nou ont tourné à la démonstration. Quatre ans après avoir subi la terrible "remontada" sur la pelouse du Barça, le club parisien s'est baladé ce mardi soir en 8e de finale aller de la Ligue des champions. Une large victoire (4-1) qui lui ouvre les portes des quarts de finale, même si bien sûr, il faudra valider le ticket le 10 mars au Parc des Princes. C'est pourtant le Barça qui a débloqué le match, grâce à un penalty transformé par Lionel Messi (27e). Le contact entre Layvin Kurzawa et Frenkie De Jong ne paraissait pas du tout évident, mais il a été logiquement confirmé par l'assistance vidéo, le Français touchant la jambe du Néerlandais avant qu'il tombe. Mais ce but barcelonais n'a pas déconcentré le PSG.

Seulement cinq minutes plus tard, à la conclusion d'un superbe mouvement avec notamment des remises parfaites de Layvin Kurzawa et Marco Verratti, Kylian Mbappé a réussi un magnifique enchaînement avant de tromper Marc-André Ter Stegen en force (32e). Après le repos, le PSG et sa fusée Kylian Mbappé ont accéléré très fort. Le Français a réussi un triplé, d'abord en reprenant un centre d'Alessandro Florenzi mal renvoyé par Gerard Piqué (65e), puis en envoyant un missile dans la lucarne barcelonaise sur un service parfait de Julian Draxler (85e). Entre-temps, Moise Kean avait déjà fait le break de la tête (70e). Les supporters parisiens se souviendront longtemps de cette fabuleuse soirée en terres catalanes.

Leipzig-Liverpool : 0-2

(Salah 53e, Mané 58e)

En déliquescence en Premier League (6e), avec trois défaites consécutives (Brighton, Manchester City, Everton), Liverpool devait réagir en Ligue des champions. Mais l’affrontement avec Leipzig, 2e de Bundesliga, ne s’annonçait pas évident pour les hommes de Jürgen Klopp. Peut-être ont-ils bénéficié de la délocalisation de la rencontre, qui s’est jouée à Budapest (Hongrie) et non en Allemagne en raison des restrictions de déplacement à cause de la situation sanitaire. Après le face-à-face avec Alisson manqué par Christopher Nkunku (46e), c’est sur deux grosses erreurs de Leipzig que Liverpool a fait la différence. D’abord puis une mauvaise passe de Marcel Sabitzer dont a su profiter Mohamed Salah (53e). Puis sur une intervention ratée de Nordi Mukiele, qui a laissé Sadio Mané partir seul au but et tromper le gardien hongros Peter Gulacsi (58e). Forcément, Jürgen Klopp pouvait être soulagé à l’issue de la rencontre.

"C'était un match que nous voulions gagner et que nous avions besoin de gagner, a expliqué le coach allemand des Reds. Leipzig peut être un monstre. En Bundesliga, ils renversent les équipes adverses, ils peuvent être très physiques, et ce soir nous avons réussi à les contrôler d'une façon exceptionnelle. Leipzig est une équipe de haut niveau, mais nous avons été bons, tactiquement bons, nos avons bien utilisé notre possession. Ils ont eu leurs moments forts, parce qu'ils ont de la qualité, mais nous avons contrôlé le match, nous les avons poussés à commettre des erreurs, et je crois que notre victoire est méritée."