Barça-PSG: Mbappé dépasse déjà Zidane en Ligue des champions

Auteur d'une prestation exceptionnelle ponctuée d'un triplé mardi soir au Camp Nou face au FC Barcelone (4-1), Kylian Mbappé a dépassé Zinédine Zidane au nombre de buts marqués en phase à élimination directe de Ligue des champions. Une stat forte de plus dans une soirée riche en jolis chiffres pour l'attaquant parisien.

Mardi, avant le match contre le FC Barcelone, Kylian Mbappé avait dû voir passer cette statistique terrible pour l'immense compétiteur qu'il est : depuis son arrivée au Paris Saint-Germain à l'été 2017, l'attaquant français n'avait inscrit qu'un seul but en neuf matchs lors de la phase à élimination directe de la Ligue des champions.

C'était contre Manchester United (2-0), en février 2019 à Old Trafford, avant que les Red Devils n'éliminent piteusement le PSG au match retour (1-3). Mardi soir, Mbappé a remis les pendules à l'heure. Et dépassé par la même occasion une légende du football français. Avec 10 buts inscrits lors de la phase à élimination directe en C1 depuis le début de sa carrière, Mbappé devance désormais Zinédine Zidane et ses 8 réalisations.

4 buts avec Paris, 6 avec Monaco

Après son triplé contre Barcelone mardi soir, la star du PSG compte désormais quatre buts avec Paris à partir des huitièmes de finale de la C1. Les six autres, Mbappé les avait inscrits avec Monaco lors de sa première saison au très haut niveau en 2016-2017, avec notamment deux doublés contre Manchester City et le Borussia Dortmund, et un but en demi-finale contre la Juventus.

Mbappé peut désormais viser les 12 réalisations de Thierry Henry lors de la phase à élimination directe. Et à 22 ans, l'attaquant parisien a tout le temps de rattraper les 18 buts de Karim Benzema, premier de ce classement français, qui jouera un nouveau huitième de finale avec le Real Madrid contre l'Atalanta Bergame la semaine prochaine.

Une soirée exceptionnelle

D'autres statistiques sont venues confirmer la soirée exceptionnelle de Mbappé mardi soir au Camp Nou. L'attaquant du PSG a marqué trois buts sur quatre tirs cadrés, a remporté 80% de ses duels, a réussi 9 dribbles sur 13 tentés, a joué 10 ballons dans la surface adverse...

Mbappé est également devenu le troisième meilleur buteur de l'histoire du PSG, avec 111 réalisations toutes compétitions confondues, soit deux buts de plus que Pedro Miguel Pauleta. L'attaquant parisien a encore le temps de rejoindre Zlatan Ibrahimovic (156 buts) et le meilleur buteur de l'histoire du club, Edinson Cavani (200 buts). À moins qu'il ne décide de rejoindre cet été le Real Madrid, entraîné par Zidane, qu'il a donc dépassé hier.