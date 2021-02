Barça-PSG: Messi-Mbappé, qui remporte le duel des stats cette saison?

En l'absence de Neymar, tous les yeux seront rivés mardi sur le duel entre Lionel Messi et Kylian Mbappé à l'occasion du match aller des huitièmes de finale de C1 entre le FC Barcelone et le PSG (21h, sur RMC Sport 1). Cette saison, Messi et Mbappé sont très proches au niveau des statistiques.

· Des statistiques très proches

Sur la pelouse du Camp Nou mardi, le Paris Saint-Germain devra se passer de sa star Neymar, blessé contre Caen en Coupe de France la semaine dernière. Mais contre le FC Barcelone, à l'occasion du huitième de finale aller de la Ligue des champions, le PSG pourra compter sur son autre star, Kylian Mbappé. Cette saison, le champion du monde rivalise en termes de statistiques avec Lionel Messi. Le duel entre les deux attaquants sera suivi de très près lors de ce match.

"Messi me surveille... C'est flatteur de voir qu'un tel joueur ne te néglige pas", expliquait Mbappé en décembre 2019 après sa lutte avec l'Argentin pour le Soulier d'or européen en 2018-2019, finalement remporté par la Pulga. Cette saison, Lewandowski (24 buts) semble bien parti pour remporter ce trophée, mais Mbappé continue de faire aussi bien que Messi dans les lignes de statistiques.

Messi et Mbappé ont tous les deux joué 28 matchs toutes compétitions confondues cette saison. Le premier a inscrit 19 buts, un de plus que le second. Mais Mbappé est leader du classement des buteurs en Ligue 1 avec 16 réalisations, alors que Messi est derrière Luis Suarez avec 15 buts. Surtout, Mbappé marque cette saison plus souvent que Messi avec un but toutes les 116 minutes, contre un but toutes les 129 minutes pour l'Argentin.

· Mbappé moins décisif en C1

En revanche, le Français n'est pas encore aussi décisif que la Pulga en Ligue des champions. Cette saison, Mbappé a éprouvé de grandes difficultés pour trouver le chemin des filets en C1 et a fini par débloquer son compteur lors de la dernière journée de la phase de groupes contre Basaksehir avec un doublé (5-1). Messi a lui inscrit 3 buts en 4 matchs en Ligue des champions cette saison.

Pour remporter le duel face à Messi, Mbappé devra faire mieux que ces dernières saisons dans les matchs à élimination directe. Le champion du monde 2018 n'a, avec le PSG, marqué qu'une seule fois après les huitièmes de finale en neuf rencontres. Mbappé a cependant pour lui une plus grande précocité que Messi en C1. Le Français a atteint la barre des 20 buts dans la compétition à 21 ans, quand l'Argentin a dû attendre ses 22 ans pour réaliser cette performance.

· Messi débute mieux 2021

Autre statistique qui va dans le sens de Messi : l'Argentin débute beaucoup mieux l'année 2021 que Mbappé. Depuis le début du mois de janvier, l'attaquant du PSG a inscrit 4 buts sur 10 matchs disputés toutes compétitions confondues. Messi, de son côté, en a marqué 9, en 10 matchs également joués. Des statistiques qui viennent confirmer la tendance actuelle. Messi retrouve progressivement son meilleur niveau et le Barça en profite, tandis que Mbappé souffre depuis plusieurs mois sans parvenir à retrouver une simplicité et une efficacité qui venaient compléter sa vitesse supersonique.

· Mbappé davantage passeur

Aussi étonnant que cela puisse paraître, Mbappé domine le duel des statistiques avec Messi dans le domaine des passes décisives. Cette saison, le Français sert davantage ses coéquipiers et compte 9 passes décisives toutes compétitions confondues. Messi, de son côté, n'en a délivré "que" 8 cette saison. Bien loin des 21 passes décisives - en Liga seulement - de la Pulga l'année dernière. Très proches au niveau statistiques cette saison, Mbappé et Messi chercheront mardi à prendre l'avantage dans un match où toutes les caméras seront braquées sur eux.