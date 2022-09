Bayern-Barça: "C'est l'heure de vérité", Xavi croit plus que jamais à une victoire en Bavière

Le déplacement du Barça sur la pelouse du Bayern Munich, ce mardi (21h) en Ligue des champions, fait figure de premier test d'envergure pour l’équipe de Xavi, en nets progrès depuis le début de la saison.

"C’est l’heure de vérité." Dans un début de saison prometteur, le Barça voit se présenter ce mardi une première occasion de s’étalonner face à un grand d’Europe, le Bayern Munich, une équipe qui ne lui a pas franchement réussi ces dernières années. "C’est la Ligue des champions, contre le Bayern Munich. Nous sommes heureux d’être ici, de revenir (au Bayern), ça s’est mal passé la saison dernière (défaite 0-3 à l'aller et au retour). Nous pouvons être plus compétitifs cette saison. Nous verrons. Je peux parler, mais c’est sur le terrain que tout se décide", a rappelé Xavi.

Le résultat de la rencontre et le contenu du match permettront de mesurer les progrès entrevus en Liga. "Beaucoup de choses ont changé ces derniers mois, surtout la mentalité, a constaté l'entraîneur du Barça en prévision de cette alléchante affiche. Nous sommes dans de meilleures dispositions. Je pense que l’équipe a progressé. Nous verrons ce qui se passera dans le match mais nous avons de bonnes sensations, de l’espoir, et la sensation que nous pouvons remporter ce match. Nous avons de nouveaux joueurs, nous sommes dans une bonne dynamique. Il faudra courir, avoir de la personnalité, et tout donner sur le terrain."

Lewandowski, "un leader naturel"

Le Barça s’est considérablement renforcé à l’intersaison en investissant massivement sur le marché des transferts avec l’arrivée de nouveaux joueurs qui ont élevé le niveau d’exigence et transfiguré cette équipe. L’attaquant polonais Robert Lewandowski, désireux d’entamer un nouveau cycle après huit ans à Munich, a rallié Barcelone fin juillet.

En l’espace de quelques semaines, l’ancien attaquant du Bayern a montré qu’il n’avait rien perdu de sa superbe, et que son football était soluble dans le jeu pratiqué par le Barça. Buteur de classe mondiale, Lewandowski n’apporte pas que son efficacité devant le but. Son influence s’étend au-delà: "Je l'ai senti très bien, tranquille, calme. Il nous transmet de la confiance. C'est un leader naturel. Ce sera un match spécial pour lui, mais il est motivé. Il a pu se reposer à Cadix (samedi en Liga, NDLR), donc il arrive frais.”