Bayern-Barça: le cruel manque d'efficacité blaugrana qui agace Xavi

Ce mardi soir, le Barça s’est incliné 2-0 dans le choc de la soirée en Ligue des champions contre le Bayern Munich. Après la rencontre, Xavi avait du mal à digérer l’inefficacité de ses joueurs, mise en avant par une statistique éloquente.

Le Barça peut s’en mordre les doigts. Ce mardi soir, les Catalans se sont inclinés dans le choc de cette deuxième journée de Ligue des champions sur la pelouse du Bayern Munich (2-0). S’ils ont cédé sur des réalisations de Lucas Hernandez (50e) et Leroy Sané (54e) au retour des vestiaires, les hommes de Xavi peuvent surtout regretter leur cruel manque d’efficacité.

Malgré 18 tirs (contre 13 pour le Bayern Munich), dont quatre cadrés, le Barça n’a pas réussi à faire trembler les filets de Manuel Neuer. Muets ce mardi soir à l’Allianz Arena, les Espagnols affichent pourtant un expected goal de 2. Avec cette statistique, le Barça présente le pire écart entre ses buts marqués et ses buts "attendus" dans un match de Ligue des champions cette saison.

Xavi: "Je suis en colère parce que nous aurions dû gagner"

Après la rencontre, Xavi n’a d’ailleurs pas manqué l’occasion de souligner cette maladresse devant les cages. "La différence entre nous et le Bayern, c'est qu'eux, ils ne pardonnent pas devant le but, a lâché le technicien espagnol. Le résultat n'est pas le reflet de tout le match. Mais c'est la Ligue des champions. Si vous manquez des occasions, vous finirez par payer cela. Je suis en colère parce que nous aurions dû gagner. Nous avons eu six ou sept occasions franches de marquer. La première mi-temps était la nôtre. Nous avons fait assez, non seulement pour faire match nul, mais nous aurions dû gagner. Nous allons apprendre de nos erreurs et continuer à travailler dur."

Après deux journées, le Bayern Munich caracole en tête du groupe C avec six points, devant le Barça et l’Inter Milan, à égalité avec trois unités. "On a eu l'efficacité ce soir, et c'est pourquoi on a gagné", a de son côté analysé Julian Nagelsmann, l’entraîneur du Bayern, confirmant ainsi le désagréable sentiment de Xavi.