Ligue des champions: les stats terribles de l’OM, qui n’y arrive décidément pas en C1

L’Olympique de Marseille a vécu une nouvelle désillusion sur sa pelouse en Ligue des champions ce mardi contre Francfort (0-1). Cette défaite supplémentaire vient gonfler des statistiques très peu flatteuses.

Comme depuis bien trop longtemps au lendemain d’un match de l’OM en Ligue des champions, c’est une performance qui va encore valoir aux supporters marseillais un sacré chambrage à la machine à café mercredi matin. Ce mardi soir, le club phocéen est tombé de haut en s’inclinant à domicile contre Francfort lors de la deuxième journée de Ligue des champions (0-1) et en gonflant des statistiques très peu flatteuses en C1.

Six jours après une défaite ô combien frustrante contre Tottenham (2-0), l’OM a concédé son seizième revers sur les 17 dernières rencontres disputées par le club français en Ligue des champions. À cause de ce nouveau revers, les Marseillais en sont désormais à 55% de défaites en C1. Parmi les équipes ayant disputé plus de 50 matchs dans la compétition, seuls le Celtic Glasgow (58%) et Anderlecht (58%) font pire.

L'OM n'a plus marqué dans le jeu en C1 depuis... près de neuf ans

Depuis une défaite en 8e de finale retour lors de la saison 2012-2013 contre l’Inter Milan, les Olympiens, détenteurs du triste record du plus grand nombre de défaites consécutives dans la compétition (13), n’ont remporté qu’une seule rencontre: en décembre dernier contre l’Olympiacos (2-1).

L’une des raisons principales de cette terrible disette est l'inefficacité offensive. L’OM n’a inscrit que deux petits buts sur ses huit dernières sorties en Ligue des champions. Pire: les deux buts de Payet contre l’Olympiacos la saison dernière l’ayant été sur penalty, il faut remonter à décembre 2013 pour retrouver la trace d’un but dans le jeu (Diawara de la tête lors d’une défaite 2-1 contre Dortmund). Une éternité.