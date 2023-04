Bayern-Manchester City: le message de Guardiola à Haaland après son penalty manqué

Avant de marquer en seconde période, Erling Haaland a manqué un penalty, mercredi face au Bayern Munich (1-1). Un raté qui lui servira dans sa progression, selon Pep Guardiola.

Erling Haaland (22 ans) a encore garni d’un but ses fantastiques feuilles de statistiques, mercredi lors du quart de finale retour de la Ligue des champions entre le Bayern Munich et Manchester City (1-1). Le Norvégien a profité d’une glissade de Dayot Upamecano pour ouvrir le score (57e) en deuxième période. Il aurait pu trouver la faille plus tôt mais l’ancien joueur du Borussia Dortmund a manqué un penalty en première période (37e) en envoyant le ballon au-dessus du but de Yann Sommer après une main d’Upamecano.

"Il le voulait mais il apprendra à l'avenir"

Un échec rare pour l’attaquant qui restait sur quinze penalties transformés consécutivement depuis avril 2021. Pas de quoi inquiéter Pep Guardiola qui y voit au contraire une sorte de petit rappel à l’ordre utile à sa progression.

"Cela peut arriver à tout le monde dans cette situation, il apprendra comment le faire, a déclaré le manager de Manchester City. Il a 22 ans, c'est une machine incroyable. Il le voulait mais il apprendra à l'avenir. La prochaine fois, il sera plus en sécurité."

Mercredi soir, Haaland a marqué son 48e but de la saison en 41 matchs, dont 12 en Ligue des champions, compétition dont il domine largement le classement des buteurs (devant Mohamed Salah, 8 buts et Kylian Mbappé, 7 buts). Conspué par les fans bavarois sur son penalty manqué (en souvenir de son passage à Dortmund entre 2020 et 2022), il a invité tout le public à se taire lors de sa célébration sur son but. Cette nouvelle réalisation éloigne un peu les réserves qui accompagnent son style de jeu que certains estiment peu adéquat avec le collectif et la possession des Citizens.

"Est-ce qu'il est le problème?, s’interroge Rio Ferdinand, ancien défenseur de Manchester United, désormais consultant pour BT Sport. C'est ce que les gens ont essayé de suggérer, ce type est la solution, c'est ce qu'il est. Il arrive dans de grands moments. Il a raté le penalty, imperturbable. Une autre occasion se présente, imperturbable. C’est un joueur phénoménal. Pourrait-il être la cerise sur le gâteau pour les faire enfin passer la ligne (remporter la Ligue des champions, ndlr)? Il a l'air de répondre à toutes les questions à chaque occasion. Haaland, tous ses buts sortent de la boîte, aujourd'hui, nous avons dit que le Bayern était haut et agressif, et il marque. C'est le Haaland qu'ils avaient l'habitude de voir en Allemagne, vous voulez le serrer mais ce gars obtient toujours des opportunités."