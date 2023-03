Bayern-PSG: "Ce n'est pas une loterie," Galtier a déjà une stratégie en tête pour les éventuels tirs au but

En conférence de presse à la veille de Bayern-PSG en huitième de finale retour de Ligue des champions (mercredi, 21h sur RMC Sport 1), Christophe Galtier a révélé avoir une stratégie en cas de séance de tirs au but.

Et si la qualification pour les quarts de finale de la Ligue des champions se jouait aux tirs au but pour le Paris Saint-Germain? Christophe Galtier n'exclut pas que le club de la capitale doive passer par cet exercice délicat pour se défaire du Bayern Munich, mercredi à l'Allianz Arena (mercredi 21h sur RMC Sport 1). "C'est une possibilité", a admis en conférence de presse l'entraîneur parisien, qui a expliqué avoir un plan si besoin.

"J'ai une stratégie assez claire sur l'ordre des tireurs"

"Je suis convaincu que ce n'est pas une loterie", a-t-il d'abord déclaré, contredisant plusieurs coachs et joueurs s'étant récemment exprimé sur le sujet. Parmi eux, Valentin Rongier à Marseille et Bruno Genesio à Rennes ont estimé, juste après avoir échoué dans l'exercice, respectivement en Coupe de France et en Ligue Europa, que les séances de tirs au but n'étaient finalement que du hasard.

"Vous dire que les joueurs travaillent le geste techniquement, non, a poursuivi Christophe Galtier. Parce que l'entraînement est une chose. Mais après 120 minutes de match et devant un public qui est derrière son équipe à domicile, l'environnement est totalement différent, il y a un aspect psychologique".

"Il y a un gros travail de fait de la part de notre préparateur des gardiens, aussi, avec Donnarumma. Mais j'ai aussi une stratégie assez claire sur l'ordre des tireurs. Souvent, le meilleur tireur se met en dernier ou en quatrième. Parfois, le dernier n'a pas le temps de tirer, ni le quatrième. Les meilleurs tireurs doivent prendre la décision de tirer le plus rapidement possible. Après, il y a tout l'aspect psychologique que peut avoir le gardien face au tireur", a conclu Christophe Galtier à la veille de ce huitième de finale retour.