Bayern-PSG: Marquinhos devrait débuter sans être remis de sa blessure, le doute Mukiele

Pressenti pour jouer titulaire dans la défense à trois du Paris Saint-Germain contre le Bayern Munich mercredi, en Ligue des champions (21h sur RMC Sport), Marquinhos ne sera sans doute pas à 100%. Le doute persiste pour l'heure sur la titularisation de Nordi Mukiele, touché au tendon d'Achille.

A trois jours du match le plus important de sa saison sur la pelouse du Bayern Munich, en huitième de finale retour de la Ligue des champions (21h mercredi sur RMC Sport), une tendance se dessine pour la composition d’équipe du Paris Saint-Germain. De nombreuses incertitudes entourent néanmoins le secteur défensif, notamment la présence sur le terrain de Marquinhos. Le Brésilien sera-t-il présent et s’il est titulaire, pourra-t-il faire profiter ses partenaires de la plénitude de ses capacités?

Mukiele ou Hakimi en piston droit?

Sorti du terrain en grimaçant contre Nantes (4-2), samedi, le capitaine parisien souffre toujours des mêmes douleurs que lui provoque sa blessure, une déchirure intercostale, d’après le quotidien L’Equipe. Dur au mal, Marquinhos devrait a priori tenir sa place, même s’il n’est pas à 100% mercredi, au sein de la défense à trois centraux du PSG. Le passage au 3-5-2 au Vélodrome a donné satisfaction à Christophe Galtier, et c’est ce système qui est privilégié à ce jour pour contrer le 4-2-3-1 attendu des Bavarois.

Sergio Ramos et Danilo Pereira devraient accompagner Marquinhos dans l'axe. Reste à savoir quelle sera l’identité du piston droit, le couloir gauche étant réservé par Nuno Mendes.

Nordi Mukiele tient la corde. L’ancien joueur de Leipzig confirme match après match qu’il a retrouvé des sensations, mais son tendon d’Achille est douloureux depuis son choc avec le Nantais Jaouen Hadjam. Les derniers entraînements seront déterminants.

Sa présence ou non sur le terrain dépendra aussi de la forme du Marocain Achraf Hakimi. Préservé ce week-end en raison d’une douleur musculaire, le Marocain n’a plus joué depuis le match aller au Parc. Au milieu et devant, le onze parisien est connu. Christophe Galtier devrait reconduire le trio Vitinha-Verratti-Fabian Ruiz derrière la doublette Messi-Mbappé sur le front de l’attaque.