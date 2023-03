Bayern-PSG: la compo parisienne pour le choc, Hakimi et Marquinhos sont bien là

Christophe Galtier a choisi d'aligner Marquinhos ce mercredi soir (21h sur RMC Sport) contre le Bayern Munich. Le Brésilien, touché aux côtes, était un temps incertain. Achraf Hakimi est lui aussi aligné d'entrée.

Au pied du mur avant de pénétrer sur la pelouse de l’Allianz Arena ce mercredi soir, en huitième de finale retour de la Ligue des champions (sur RMC Sport 1), le Paris Saint-Germain est condamné à une grande performance dans ce choc au sommet du football européen. Battu (0-1) à l’aller au Parc des Princes, le PSG a statistiquement peu de chances de se qualifier, mais il a aussi quelques (bonnes) raisons de se croire capable de renverser l’ogre bavarois. Les ajustements tactiques du staff de Christophe Galtier depuis le dernier déplacement au Vélodrome (3-0) ont créé une organisation plutôt cohérente autour du duo Mbappé-Messi. La présence du prodige de Bondy au coup d’envoi modifie elle aussi les perspectives et le rapport de force.

Quel visage pour Marquinhos et Hakimi?

Derrière son attaquant supersonique et le génie argentin, Christophe Galtier a reconduit son équipe-type du moment. Dans l’entrejeu, l’indispensable Marco Verratti retrouve sa place aux côtés de Vitinha et Fabian Ruiz, deux joueurs qui montent en puissance ces dernières semaines. Principale source d’interrogation ces derniers jours, la défense du Paris Saint-Germain a belle allure ce soir, même si quelques doutes persistent. Marquinhos ayant été jugé apte à débuter la rencontre malgré la déchirure intercostale dont il souffre encore, le Brésilien va commencer la rencontre axe droit dans la défense à trois du PSG. Diminué par les douleurs que lui inflige sa blessure, Marquinhos sera épaulé par un homme d’expérience en la personne de Sergio Ramos, moins exposé dans l’axe de cette défense à trois. Le Portugais Danilo Pereira, l’homme à tout faire du PSG, complète ce trio.

Donnarumma, une soirée pour oublier

Sur les côtés, la présence de l’explosif et puissant Nuno Mendes ne fait pas débat, son alchimie avec Kylian Mbappé a fait douter le Bayern en l’espace de quelques minutes il y a trois semaines et pourrait encore faire des ravages ce soir. Son pendant à droite Achraf Hakimi n’a plus joué depuis trois semaines. Malgré la mise en examen du latéral marocain pour viol il y a quelques jours, Christophe Galtier a sans doute privilégié la menace qu’il fait lui aussi peser dans la profondeur, sans compter qu’il est capable de multiplier les courses pour défendre et épauler ses partenaires en cas de besoin, à l’instar de Nuno Mendes. Quant à Gianluigi Donnarumma, un an après sa bévue contre le Real Madrid, le gardien parisien sera très attendu ce soir, d’autant qu’il n’a pas toujours été très rassurant lors de ses dernières sorties. C’est un soir pour oublier, et pour briller.

