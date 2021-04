Bayern-PSG: "On méritait de gagner", affirme Pavard

Au micro de RMC Sport après la défaite 3-2 du Bayern Munich contre le PSG en quart de finale aller de la Ligue des champions, Benjamin Pavard a estimé que l'équipe allemande méritait de s'imposer. Le latéral droit français est néanmoins ambitieux pour le match retour.

"Je suis sûr qu'on peut se qualifier là-bas". Benjamin Pavard a affiché un état d'esprit très conquérant, mercredi soir, après la défaite 3-2 du Bayern Munich contre le Paris Saint-Germain en quart de finale aller de Ligue des champions. Au micro de RMC Sport, le latéral droit a estimé que ce résultat négatif à domicile ne reflétait pas le contenu du match.

"On est frustrés, on méritait de gagner ce match. On avait la possession et plus de tirs. Bravo à Paris, ils ont fait leur match. Ils ont eu peu d'occasions, mais ont su les convertir", a-t-il également déclaré.

"Se focaliser sur nous, pas sur Paris"

Lorsqu'il lui a été demandé ce qu'il avait manqué aux Bavarois, qui ont tenté 31 fois leur chance face à Keylor Navas, Benjamin Pavard a effectivement pointé "l'efficacité" et le "manque de réalisme". Puis interrogé sur la prestation de Kylian Mbappé, élu homme du match grâce à son doublé, le champion du monde français s'est logiquement montré laconique: "Félicitations à lui, c'est un grand joueur, il l'a encore démontré aujourd'hui. Maintenant, il faut se focaliser sur nous, pas sur Paris".

"Il faut remettre les mêmes ingrédients, le même état d'esprit. On aura un gros match à faire", a-t-il conclu. Le retour est programmé mardi prochain au Parc des Princes.